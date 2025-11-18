Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi

Stiri actuale
18-11-2025 | 13:10
monitorizare trafic
Shutterstock

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

autor
Sabrina Saghin

Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmite ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

Extinderea sistemului devine prioritară

„Am semnat astăzi două proiecte de acte normative şi două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române şi violenţa domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier şi sancţionarea indisciplinaţilor care pun în pericol pietonii şi participanţii la traficul rutier” a declarat, marţi, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Acesta anunţă că a semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea ”Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”.

„Din ianuarie 2025, imaginile şi informaţiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare şi dispecerate. Prin această ordonanţă de urgenţă vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autorităţile locale şi procesarea integrată a tuturor acestor informaţii, precum şi a celor înregistrate de camerele de bord ale participanţilor la traficul rutier. Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificaţi, sancţionaţi sau scoşi din trafic pentru a nu mai pune pe alţii în pericol”, a mai declarat ministrul de Interne.

Citește și
sicana trafic
Un șofer care a fost șicanat în trafic, în Iași, a trimis filmarea la poliție. Momentele filmate de camera de bord

Acesta explică, de asemenea, că prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025, s-a creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităţilor locale la constatarea automată a contravenţiilor, o etapă esenţială pentru digitalizarea controlului rutier.

Potrivit lui Predoiu se acţionează complementar pe trei linii:

- constatarea directă în teren;

- monitorizarea automată;

- procesarea sesizărilor video transmise de către conducătorii auto.

Amenzile finanțează siguranța rutieră

„În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcţionat către educaţia rutieră şi mentenanţa sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene. Acest proiect a fost dezbătut şi cu asociaţia municipiilor, de la care am primit observaţii pe car le-am inclus, vom implica şi Poliţia Locală”, anunţă ministrul.

Potrivit lui Predoiu, pasul următor va fi utilizarea inteligenţei artificiale în monitorizarea traficului rutier, aşa cum se întâmplă deja în alte ţări europene sau non-europene.

„Sistemul E – Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o şi sancţionarea lor rapidă, fără birocraţie şi pierdere de timp pentru primării şi unităţile de poliţie. Sistemul E – Sigur de Monitorizarea a Traficului Rutier al Ministerului Afacerilor Interne va face imposibilă păcălirea legii şi a autorităţilor legale”, a mai declarat Predoiu.

Sursa: News.ro

Etichete: soferi, ministrul de interne, camere, catalin predoiu, trafic rutier,

Dată publicare: 18-11-2025 13:10

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Momentul în care o polițistă a fost amenințată cu toporul de un bărbat, în Dolj. „Stai că trag”
Stiri actuale
Momentul în care o polițistă a fost amenințată cu toporul de un bărbat, în Dolj. „Stai că trag”

Intervenție tensionată surprinsă de camera de pe uniforma unei polițiste din Dolj. Agenta a reușit să aplaneze un conflict violent în trafic între trei bărbați care fuseseră implicați într-o tamponare.

Un șofer care a fost șicanat în trafic, în Iași, a trimis filmarea la poliție. Momentele filmate de camera de bord
Stiri actuale
Un șofer care a fost șicanat în trafic, în Iași, a trimis filmarea la poliție. Momentele filmate de camera de bord

Polițiștii din Iași caută un șofer care a șicanat în trafic un conducător auto, pe Drumul European 85.

Camerele de bord au devenit și ele inteligente. Cum se descurcă în trafic patru modele apreciate de utilizatori
iLikeIT
Camerele de bord au devenit și ele inteligente. Cum se descurcă în trafic patru modele apreciate de utilizatori

În trafic, fiecare are propria versiune despre ce s-a întâmplat. Dar camera de bord e martorul care nu minte.

Recomandări
Confuzie totală în coaliție pe tema reducerilor din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le e clar din ce
Stiri Politice
Confuzie totală în coaliție pe tema reducerilor din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le e clar din ce

Neînțelegeri majore în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor nu au o versiune comună nici după întâlnirea de luni seară, iar mesajele transmise public se contrazic.

Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat - surse
Stiri Politice
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat - surse

Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Stiri actuale
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28