Cătălin Predoiu, premiat în SUA pentru contribuția la statul de drept. În România, protestatarii îi cer demisia

Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianța 2025, desfășurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.

Asta în condițiile în care în a treia seară de proteste din Capitală, oamenii care au ieșit în stradă în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder au cerut și demisia lui Cătălin Predoiu.

Distincția pe care a primit-o onorează contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii.

Premiul recunoaște o carieră de peste trei decenii în serviciul public, în care Cătălin Predoiu s-a remarcat prin promovarea statului de drept și a independenței justiției.

În mandatele sale de ministru al justiției, acesta a coordonat modernizarea sistemului judiciar românesc, aliniindu-l la standardele europene prin creșterea transparenței, întărirea mecanismelor anticorupție și introducerea unor soluții digitale menite să îmbunătățească accesul la justiție.

Alianța este o organizație non-profit națională din Statele Unite, dedicată consolidării legăturilor culturale, economice și de securitate dintre România și SUA.

Gala anuală Alianța este evenimentul său de referință, reunind lideri politici, diplomați și reprezentanți ai societății civile pentru a celebra realizările care întăresc parteneriatul româno-american, conform site-ului https://www.alianta.org.

Protestele din Capitală

Peste 1.000 de persoane au protestat, vineri seară, în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiție. A fost a treia seara de manifestații.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: ''Împușcați, bătuți, gazați, niciodată resemnați'', ''De la tinerețe pân' la bătrânețe, ne-ați ținut numai prin piețe'', ''Toți pentru Justiție'', ''M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc'', ''Justiție, nu corupție''.

Sâmbătă, oamenii au ieșit din nou în stradă să susțină aceeași cauză.

