A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

12-12-2025 | 19:19
Scandalul din justiție a scos oamenii în stradă pentru a treia seară la rând. 

Daniel Nițoiu

În București, dar și în alte orașe mari ale țării, oamenii cer demisia președintei Curții Supreme, Lia Savonea, și schimbarea sistemului care face ca inculpații să scape, pentru că faptele se prescriu înainte să se termine procesele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Peste 1.500 de persoane și-au anunțat prezența la protestul organizat aici și, potrivit paginii de Facebook unde a fost anunțat, alte câteva mii și-au arătat interesul.

Organizatorul este ONG-ul Corupția Ucide. Reprezentanții spun că, tot vineri seară, au loc proteste și în alte șase orașe din țară.

Aceste proteste sunt organizate pentru independența justiției, iar organizatorii au publicat și o listă de revendicări. Acestea sunt, citez:

● Revocarea Liei Savonea;
● Demiterea conducerii DNA;
● Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de jurnaliștii Recorder;
● Revizuirea competențelor CSM;
● Eliminarea pe cale legislativă a porțițelor care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Oamenii spun că, până când aceste revendicări nu sunt rezolvate, protestele vor continua.”

