Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu Cătălin Predoiu despre mandatul său anterior la Justiţie, după apariţia investigaţiei jurnalistice, precizând însă că nu poate demite un ministru pentru fapte din trecut în lipsa unei răspunderi directe.

El a răspuns astfel întrebat despre afirmaţiile liderului USR, Cristian Ghinea, potrivit cărora premierul ar trebui să îl demită din funcţie pe Cătălin Predoiu, dar nu pentru activitatea la Ministerul de Interne, ci pentru activitatea sa de ministru al Justiţiei.

"În afară de a face declaraţii, care e un aspect ce ţine de lumea politică, trebuie să vedem fondul problemei. (...) Domnul Predoiu a fost ministrul Justiţiei o perioadă de timp în anii anteriori. Fiecare dintre noi are o răspundere faţă de domeniul unde a avut o funcţie de responsabilitate. (...) Nu poţi fugi de răspundere legat de ce s-a întâmplat în această perioadă. Asta trebuie analizat la modul cinstit şi nu înseamnă că dacă ai luat o decizie şi ai făcut o lege într-un fel, ai luat o măsură într-o anumită direcţie, a ieşit totul bine sau cei care au pus în practică acele măsuri le-au pus în practică cu bună credinţă. Deci, eu nu pot să mă apuc să demit un ministru pentru activităţile pe care le-a derulat cu nişte ani de zile înainte, în condiţiile în care, sigur, nu este identificată o răspundere directă, dar asta nu înseamnă că nu voi purta o discuţie cu domnul Predoiu şi, aşa cum am spus, voi vedea care sunt problemele care rezultă din acest reportaj", a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la postul tv B1 TV.

Şeful Guvernului a subliniat că este nevoie de un dialog cu specialiştii din domeniul Justiţiei pentru a identifica "soluţii directe" în domeniu.

"Voi dialoga cu cei care au soluţii, care vor să vină cu propuneri, pentru că, dacă mă întrebaţi ceva de administraţie, vă pot răspunde imediat şi pot propune soluţii, pentru că după 20 de ani te-ai lovit aproape de toate problemele. Dar zona de justiţie nu este zona mea de competenţă şi nu pot să vin cu soluţii directe, decât pe baza unor discuţii cu magistraţii, cu specialişti. Dar dacă ai probleme grave de sistem, ele trebuie, într-adevăr, nu trebuie ocolite, ci trebuie corectate. Şi asta e o răspundere a lumii politice, că ne place, că nu ne place, şi trebuie să ne asumăm. Şi toţi cei care avem responsabilităţi instituţionale, trebuie să colaborăm şi să venim cu soluţii, în aşa fel încât aceste probleme să fie rezolvate. Nu avem altă posibilitate", a mai declarat Bolojan.

Publicaţia online "Recorder" a prezentat un documentar anchetă intitulat "Justiţia capturată", care a stârnit reacţii la nivelul clasei politice şi al opiniei publice.

