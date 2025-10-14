Sindicatele acuză Ministerul Educației de dezinformare. Profesorii cer clarificări privind calculul sporurilor salariale

Federațiile sindicale din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și solicită acces la raportul Curții de Conturi, contestând modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică aplicat profesorilor.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret" susţin că reprezentanţii Ministerului Educaţiei dezinformează şi precizează că nu operează în programul de salarizare „EduSAL" pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale şi că nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi privind modificarea algoritmului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică.

Ministerul Educației neagă diminuarea salariilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi, că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul „unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Cele două federaţii au solicitat, printr-o adresă comună transmisă ministrului Educaţiei şi Cercetării, să se precizeze care este temeiul legal în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2025, se înregistrează diminuarea salariilor pentru majoritatea cadrelor didactice.

Sindicaliștii cer acces la raportul Curții de Conturi

„Prin comunicatul de presă postat astăzi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării - unde se afirmă că 'federaţiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus' - ministerul dezinformează întrucât: federaţiile sindicale nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale; federaţiilor sindicale nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi a României; funcţionarii publici din minister responsabili de salarizare refuză să răspundă apelurilor noastre; federaţiile sindicale au solicitat în data de 13.10.2025, prin adresa comună nr. 224/895/13.10.2025, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea, în copie, a Raportului de control al Curţii de Conturi, elaborat în urma controlului derulat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cursul acestui an şi încheiat recent", afirmă sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

În opinia acestora, modalitatea de a acţiona „unilateral, fără o notificare prealabilă şi fără consultarea" partenerilor de dialog social reprezintă o încălcare „gravă" a principiilor dialogului social şi a respectului reciproc.

Sindicaliștii cer încetarea „dictaturii” ministeriale

„A arunca responsabilitatea în 'curtea' sindicatelor, pretinzând că acestea 'cunoşteau aspectele', este o încercare regretabilă de a distrage atenţia atât de la încălcarea obligaţiei de a purta un dialog social real şi corect, cât şi de la efectele măsurilor dispuse în ultimele luni (inclusiv prin Legea nr. 141/2025). A devenit o obişnuinţă ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să ia măsuri împotriva angajaţilor din sistem fără a consulta partenerii sociali. Această 'dictatură' trebuie să înceteze şi, odată cu ea, şi mandatul ministrului educaţiei, Daniel David", mai susţin sindicaliştii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













