Sindicatele acuză Ministerul Educației de dezinformare. Profesorii cer clarificări privind calculul sporurilor salariale

Stiri actuale
14-10-2025 | 17:32
protest profesori 8 septembrie
Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Federațiile sindicale din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și solicită acces la raportul Curții de Conturi, contestând modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică aplicat profesorilor.

autor
Sabrina Saghin

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret" susţin că reprezentanţii Ministerului Educaţiei dezinformează şi precizează că nu operează în programul de salarizare „EduSAL" pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale şi că nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi privind modificarea algoritmului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică.

Ministerul Educației neagă diminuarea salariilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi, că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul „unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Cele două federaţii au solicitat, printr-o adresă comună transmisă ministrului Educaţiei şi Cercetării, să se precizeze care este temeiul legal în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2025, se înregistrează diminuarea salariilor pentru majoritatea cadrelor didactice.

Sindicaliștii cer acces la raportul Curții de Conturi

„Prin comunicatul de presă postat astăzi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi Cercetării - unde se afirmă că 'federaţiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus' - ministerul dezinformează întrucât: federaţiile sindicale nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale; federaţiilor sindicale nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi a României; funcţionarii publici din minister responsabili de salarizare refuză să răspundă apelurilor noastre; federaţiile sindicale au solicitat în data de 13.10.2025, prin adresa comună nr. 224/895/13.10.2025, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea, în copie, a Raportului de control al Curţii de Conturi, elaborat în urma controlului derulat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cursul acestui an şi încheiat recent", afirmă sindicaliştii într-un comunicat remis presei.

Citește și
sofer autocar
Persoane care circulă legal fără permis, pe străzile din România. Ce spune expertul Titi Aur

În opinia acestora, modalitatea de a acţiona „unilateral, fără o notificare prealabilă şi fără consultarea" partenerilor de dialog social reprezintă o încălcare „gravă" a principiilor dialogului social şi a respectului reciproc.

Sindicaliștii cer încetarea „dictaturii” ministeriale

„A arunca responsabilitatea în 'curtea' sindicatelor, pretinzând că acestea 'cunoşteau aspectele', este o încercare regretabilă de a distrage atenţia atât de la încălcarea obligaţiei de a purta un dialog social real şi corect, cât şi de la efectele măsurilor dispuse în ultimele luni (inclusiv prin Legea nr. 141/2025). A devenit o obişnuinţă ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să ia măsuri împotriva angajaţilor din sistem fără a consulta partenerii sociali. Această 'dictatură' trebuie să înceteze şi, odată cu ea, şi mandatul ministrului educaţiei, Daniel David", mai susţin sindicaliştii. 

Sursa: Agerpres

Etichete: profesori, salarii, ministrul educației, sindicalisti,

Dată publicare: 14-10-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
(P) Educație financiară pentru tineri. Studiu BCR: Tinerii care au încredere în ei știu și să gestioneze banii mai bine
iBani
(P) Educație financiară pentru tineri. Studiu BCR: Tinerii care au încredere în ei știu și să gestioneze banii mai bine

Educația financiară începe în familie, arată un studiu BCR& Cult Market Research. Pentru unii tineri, continuă la școală sau chiar la cursuri private, cum sunt în huburile ZBOR.

Persoane care circulă legal fără permis, pe străzile din România. Ce spune expertul Titi Aur
Stiri actuale
Persoane care circulă legal fără permis, pe străzile din România. Ce spune expertul Titi Aur

Fără educație rutieră solidă – pe care societatea românească nu o are, momentan – e foarte riscant să le permiți unor oameni să conducă fără permis vehicule pe drumurile publice, spune Titi Aur, formator de șoferi și expert în siguranță rutieră.

Dezechilibre uriașe între zona Bucureștiului și restul țării. Care sunt salariile și industriile în care au crescut
Stiri Sociale
Dezechilibre uriașe între zona Bucureștiului și restul țării. Care sunt salariile și industriile în care au crescut

Anul trecut, angajatorii au simțit din plin presiunea creșterii costului forței de muncă. În medie, au plătit peste 8.000 de lei brut pentru fiecare angajat. Creșterile salariale au fost mai vizibile în educație, construcții și servicii.  

Recomandări
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse
Stiri Politice
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 plosnite arhitectura
Pro TV
Stiri actuale
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28