(P) Educație financiară pentru tineri. Studiu BCR: Tinerii care au mai multă încredere în ei știu și să gestioneze banii bin

Educația financiară începe în familie, arată un studiu BCR& Cult Market Research. Pentru unii tineri, continuă la școală sau chiar la cursuri private, cum sunt în huburile ZBOR.

Totuși, noua generație are un alt mod de a se raporta la bani, față de generațiile anterioare. Despre cum văd tinerii finanțele personale și ce înseamnă pentru ei o viață bună au vorbit la emisiunea iBani Nicoleta Deliu-Pașol, coordonator Școala de Bani și Diana Costăchescu, Community Manager la Zbor Ploiești.

56% dintre tineri învață despre educație financiară de la părinți. Următoarea sursă, pentru mai mult de o treime din respondenții studiului BCR & Cult Market Research, este mediul online.

Nicoleta Deliu-Pașol: „Astăzi se vorbește mult despre cum să te îmbogățești rapid, o temă care prinde foarte ușor, din păcate. Ne uităm la câteva exemple izolate, poate 0,01% dintre cei care au reușit prin investiții minime și decizii extrem de inspirate să ajungă la câștiguri uriașe. Dar acestea sunt excepții, nu regula.”

Și atunci, pentru că ne raportăm la câteva exemple, ni se pare că toți putem să facem lucrul ăsta. Ne uităm un pic distorsionat, că nu așa se întâmplă lucrurile în mod normal. Cred că e foarte important atunci când ne uităm la oameni din online, când luăm sfaturi de la ei, să înțelegem de fapt ce ni se potrivește, să fim realiști, cu ce am putea să facem și noi în mod real.

Ce este rețeaua de hub-uri pentru tineri ZBOR

Nicoleta Deliu-Pașol: “Am înțeles că tinerii au nevoie de medii de interacțiune în care să se simt ei bine. Și atunci am creat o rețea de hub-uri pentru tineri în care ei se întâlnesc în niște locuri foarte frumoase, făcute special pentru ei, în inima orașelor, unde există și un community manager,și unde putem să discutăm de subiectele de interes.”.

Diana Costăchescu: “Toate atelierele de la ZBOR, mai ales cele de educație financiară, sunt 100% pentru tineri, 100% gratuite și sunt interactive. (…) Prima oară sunt un pic reticenți, pentru că li se pare că veniturile și bugetul clar făcut sunt un pas mult prea departe în viitor. Dar în momentul în care le arăți că poate fi aplicat și pentru ei și își dau seama că pot strânge așa bani pentru un telefon sau învață să folosească aplicațiile de banking, devin implicați și mult mai curioși.”

La atelierele ZBOR, tinerii învață prima dată despre bugetul personal, apoi și ce pot face cu banii ori cum îi pot înmulți.

Diana: “Majoritatea tinerilor au burse sau au un oarecare venit, învață cum să-și gestioneze veniturile, ca mai apoi, când devin adulți, maturi și responsabili, să poată să-și gestioneze veniturile și să nu fie într-un impas lunar, cum se întâmplă din păcate și pentru mulți din dintre adulții din România.”

Studiul BCR mai arată și o legătură puternică între încredere și gestionarea banilor.

Nicoleta Deliu-Pașol: “Ce am observat este că tinerii care au mai multă încredere în ei în mod natural cred că știu și să-și gestioneze banii mai bine. Adică este clar o legătură. Noi ne-am întrebat foarte mult în momentul în care am văzut rezultatele la studiu, dacă această conexiune nu este cumva și invers, pentru că ei știu să-și gestioneze banii un pic mai bine, au mai multă încredere în ei.”

Iar la întrebarea “ce înseamnă o viață bună”, cei mai mulți s-au gândit la siguranță.

Nicoleta Deliu-Pașol: “Cred că pentru ei o viață bună înseamnă foarte mult un venit constant, o casă și un plan financiar. Asta mi s-a părut foarte interesant, care arată un anumit gen de de maturitate. Ei își doresc foarte mult să aibă resursele necesare ca să ducă o viață echilibrată,”

Mai multe despre atelierele ZBOR și felul în care noua generație se raportează la bani puteți vedea în acest episod iBani.

Articol susținut de BCR. Mai multe despre huburile Zbor puteți afla de aici.

