Șoferi care circulă legal fără permis, pe străzile din România. Ce spune expertul Titi Aur

30-09-2025 | 10:11
Fără educație rutieră solidă – pe care societatea românească nu o are, momentan – e foarte riscant să le permiți unor oameni să conducă fără permis vehicule pe drumurile publice, spune Titi Aur, formator de șoferi și expert în siguranță rutieră.

Aflați astăzi cum am ajuns să întâlnim, în trafic, tineri care încă nu și-au obținut permisul de conducere, dar și șoferi care urcă la volan, fără să încalce legea, deși au permisul suspendat. Și ce e de făcut.

În cele mai multe cazuri, ca să conduci un vehicul motorizat pe străzile din România, ai nevoie de permis.

Asta înseamnă că – înainte să ieși pe șosea - trebuie să înveți legislație rutieră. Și să dai un examen, ca să demonstrezi că știi regulile de circulație de bază. Spre exemplu, că înțelegi semnalele semaforului și semnificația indicatoarelor rutiere, dar și cum trebuie să reacționezi la fiecare dintre ele. Sau că știi când și cum să semnalizezi schimbarea direcției de mers și că înțelegi și aplici regulile de prioritate.

