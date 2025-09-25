Dezechilibre uriașe între zona Bucureștiului și restul țării. Care sunt salariile și industriile în care au crescut

Anul trecut, angajatorii au simțit din plin presiunea creșterii costului forței de muncă. În medie, au plătit peste 8.000 de lei brut pentru fiecare angajat. Creșterile salariale au fost mai vizibile în educație, construcții și servicii.  

Femeile câștigă însă în continuare mai puțin decât bărbații, în aproape toate domeniile. Și aproape un sfert dintre angajații țării lucrează în zona București-Ilfov.

În România muncesc acum 5,7 milioane de salariați, iar costul mediu lunar al forței de muncă a ajuns anul trecut la 8.400 de lei, cu 14 la sută comparativ cu 2023.

Corespondent ProTV: ”Unui angajat i-a revenit un salariu mediu brut de 8.061 de lei, aproape 5.000 net, în creștere cu 12 procente față de anul trecut. Diferențele salariale dintre femei și bărbați se mențin, cu un minus de 5% în cazul doamnelor. Câștigul salarial mediu net al femeilor a ajuns la 4.800 de lei anul trecut, în timp ce bărbații au trecut pragul de 5.000 de lei. Domnii câștigă mai bine în aproape toate domeniile de activitate, mai ales în finanțe şi asigurări, industria prelucrătoare sau informaţii şi comunicaţii”.

Se văd dezechilibre mari între județele țării: cele mai mici valori sunt în Teleorman, Vâlcea sau Vrancea - aici, salariul mediu net ajunge la 3.800 de lei. La polul opus, cele mai mari câștiguri sunt în București, Cluj, Timiș, Iași sau Ilfov. În Capitală, câștigul net a fost anul trecut de 6.700 de lei.

Aproape un sfert dintre angajații României lucrează în zona București - Ilfov

Angajatorii au simțit presiunea acestor creșteri în toate domeniile de activitate cu excepţia industriei extractive, unde s-a înregistrat o scădere cu 4,7%. Cele mai importante creșteri ale costului mediu lunar s-au văzut în învățământ, construcții, distribuția apei, salubritate, industria prelucrătoare și hoteluri și restaurante.

Radu Nechita, economist: ”Această creștere este mai mare decât rata inflației și chiar dacă ne uităm la creșterea netă care este mai mică decât creșterea salariului brut pentru că au fost impozite, deduceri reduceri. Salariul, a existat o creștere. Românii se îmbogățesc datorită creșterii productivității lor, în special, în zonele unde are loc o investiție, acumulare de capital”.

În București-Ilfov lucrează aproape 23% din salariații din țară, urmați de regiunile Nord-Vest și Centru.

Agricultura este mai prezentă în regiunile din sudul și nord - estul țării, în timp ce industria și construcția sunt mai bine reprezentante în centru și în zona Munteniei.

Serviciile comerciale sunt concentrate mai ales în București-Ilfov, unde aproape 62% din angajați lucrează în acest domeniu, față de 45% media națională.

