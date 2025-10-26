Gripa aviară se răspândește rapid în Germania. Fermierii au sacrificat sute de mii de păsări pentru a preveni focarele

26-10-2025 | 16:00
gripa aviara
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

Conform evaluărilor iniţiale, aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost sacrificaţi şi ulterior eliminaţi pentru a preveni răspândirea gripei aviare.

„Am avut cifre similare în 2021, cel mai puternic „an de gripă aviară" de până acum. Este imposibil de prezis cum va evolua situaţia, dar FLI (Institutul Friedrich-Loeffler) se aşteaptă la o nouă creştere a focarelor şi a cazurilor. Situaţia rămâne extrem de dinamică", a declarat şefa FLI, Christa Kuhn.

Nord-estul Germaniei înregistrează cele mai mari pierderi

Cele mai mari pierderi provocate de virusul grupei aviare au fost în nord-estul Germaniei, mai ales în landurile Mecklenburg-Pomerania Occidentală şi Brandenburg, care înconjoară Berlinul. În landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aproape 150.000 de găini ouătoare au fost sacrificate la două locaţii.

Duminică, un district din landul Brandenburg a anunţat că alte 130.000 de păsări vor fi sacrificate în urma detectării unor cazuri de gripă aviară.

Rațe sălbatice
Rațe sălbatice, găsite moarte pe un lac din Buzău. Scenariile luate în calcul, după ce a fost exclusă gripa aviară

Virusul H5N1 afectează și păsările sălbatice

Mii de animale au fost sacrificate, preventiv, în alte landuri germane, după ce analizele FLI au confirmat infecţii cu virusul gripei aviare H5N1, extrem de contagios.

Păsările sălbatice care migrează în regiunile sudice sunt considerate principalii purtători ai gripei aviare. Deşi boala este acum prezentă în Germania pe tot parcursul anului, riscul de infecţie creşte brusc în timpul migraţiei de toamnă.

Potrivit FLI, valul actual de infecţii a început mai devreme decât de obicei. Cocorii au fost, de asemenea, afectaţi într-o măsură fără precedent, în special în landul Brandenburg, unde mor în număr mare.

Potrivit lui Kuhn, au fost detectat în 65 de cazuri de gripă aviară H5N1 la păsări sălbatice. În total, însă, mult mai multe animale infectate au murit, a spus şefa institutului FLI.

Până acum nu există cazuri semnalate de transmitere a virusului gripei aviare de la păsări la oameni însă descoperirea unor astfel de focare au impus demararea unor campanii de sacrificare, iar fermierilor li s-a ordonat să ţină păsările închise.

Sursa: Agerpres

