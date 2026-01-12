Autostrada A8 înaintează în zona de munte. Când ar putea fi finalizat lotul de 14 km dintre Joseni și Ditrău

12-01-2026
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă luni că începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8, 1D Joseni-Ditrău, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.

Aura Trif

”Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8: Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, astăzi, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiţie prioritară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii”, anunţă ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Şerban arată că, încă de săptămâna trecută, în condiţii meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităţilor Joseni şi Lăzarea (jud. Harghita), trei instalaţii de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare.

Lotul va avea 14 km și 21 de pasaje și viaducte

”Lotul 1D Joseni-Ditrău din judeţul Harghita face parte din secţiunea II Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8 şi are un termen de realizare de 34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 24 de luni pentru execuţia lucrărilor”, precizează ministrul Transporturilor.

Ministrul prezintă şi caracteristicile tehnice ale lotului: 14,4 kilometri lungime, 21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor; nod rutier la Ditrău; descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

Ciprian Şerban mai afirmă că din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alţi 64 de kilometri ai secţiunii de munte, contractele de proiectare şi execuţie fiind semnate în toamna anului trecut.

