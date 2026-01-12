Drifturile pe zăpadă au lăsat nouă șoferi fără permis în Prahova. Ce amenzi au primit pentru manevre interzise în trafic

Nouă şoferi au rămas fără permisele de conducere, după ce au fost depistaţi de poliţiştii făcând drifturi pe zăpadă sau manifestând un comportament agresiv în trafic.

Mihaela Ivăncică

Potrivit datelor comunicate luni de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în perioada 9-11 ianuarie poliţiştii rutieri au organizat şi desfăşurat acţiuni punctuale în zonele identificate ca având un risc ridicat de producere a accidentelor de circulaţie, frecventate în special de tineri care adoptă sau intenţionează să adopte conduite rutiere agresive.

"Pe parcursul acţiunilor desfăşurate în weekendul anterior, poliţiştii rutieri au constatat 9 fapte de comportament agresiv în trafic, constând în principal în efectuarea intenţionată de derapaje controlate ale vehiculelor, în scopul întoarcerii sau rotirii acestora pe partea carosabilă", precizează sursa citată.

Astfel, cele mai multe permise au fost reţinute în cazul unor persoane care făceau drifturi pe zăpadă în Parcul Municipal Ploieşti Vest şi la Sala Sporturilor din Ploieşti, iar altele au fost reţinute din cauza comportamentului agresiv manifestat prin accelerarea repetată a motorului, au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii IJP Prahova.

De asemenea, cele nouă persoane au fost amendate cu câte 810 lei pentru comportament agresiv în trafic.

"Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi de informare şi conştientizare, atrăgând atenţia conducătorilor auto asupra riscurilor semnificative generate de astfel de comportamente, riscuri care se amplifică considerabil în condiţii de carosabil alunecos şi pe fondul supraestimării abilităţilor de conducere", mai precizează IJP. 

Sursa: Agerpres

