Doi tineri din Olt au jefuit un bărbat care câștigase 10.000 de lei la păcănele. Au fost prinși într-un taxi spre Craiova

După ce a câștigat o sumă importantă la jocuri de noroc un bărbat a fost tâlhărit de doi indivizi din județul Olt.

Hoții - unul de 19, altul de 24 de ani - se aflau în sala de jocuri în momentul în care bărbatul a câștigat 10 mii de lei.

La plecare s-au luat după el, iar când a ajuns pe o stradă întunecoasă au început să îl lovească. Apoi au fugit cu banii pe care omul îi avea asupra lui.

Victima a sunat la 112, iar polițiștii au reușit să îi prindă repede pe hoți. Plecaseră spre Craiova, cu un taxi.

Înainte de asta, au apucat să cheltuie o mică parte din bani. Restul i-au fost înapoiați păgubitului.

Tinerii au fost reținuți sub acuzația de tâlhărie calificată.

