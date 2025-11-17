Mascații au descins în mai multe locuințe din Giurgiu și Călărași, la mai multe persoane suspectate de infracțiuni grave

Stiri Justitie
17-11-2025 | 09:19
mascati
PRO TV

Luni, polițiștii din Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz, au efectuat cinci percheziții, patru în municipiul Giurgiu și una în Călărași, la persoane suspectate de proxenetism, camătă, jocuri ilegale de noroc și violență.

autor
Claudia Alionescu

''La data de 17 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu și unul în județul Călărași, la locuințele mai multor persoane fizice, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovirea sau alte violențe'', se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul mai multor structuri operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, precum și de cel al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Călărași și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu.

Pensia vine la pachet cu singurătatea pentru mulți dintre vârstnici: „Sunt dați la o parte”. Cum s-ar putea remedia situația

Sursa: Agerpres

Etichete: giurgiu, perchezitii, Calarasi, infractiuni,

Dată publicare: 17-11-2025 09:19

