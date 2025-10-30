Polymarket, interzis în România. Pariurile au depășit 600 de milioane de dolari la alegerile prezidențiale

Stiri actuale
30-10-2025 | 16:46
polymarket
Shutterstock

Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă pe teritoriul României, informează, joi, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

autor
Lorena Mihăilă

Decizia vine în contextul unei creşteri explozive a activităţii pe această platformă în perioada alegerilor. Astfel, datele publice disponibile chiar pe această platformă, în timpul alegerilor prezidenţiale din România, valoarea totală a tranzacţiilor efectuate (volumul tranzacţionat) a depăşit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din Bucureşti volumul a trecut, la acest moment, de 15 milioane de dolari.

„Este important de subliniat că termenul 'volum tranzacţionat' nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacţiilor între utilizatori, prin care aceştia au mizat şi schimbat poziţii financiare în funcţie de rezultatul unui eveniment viitor. Aceste cifre reflectă, totuşi, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligaţiile legale impuse operatorilor licenţiaţi - inclusiv cele privind protecţia jucătorilor, raportarea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi plata taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat. Deşi Polymarket este adesea prezentată drept o 'platformă de trading pe evenimente' sau o 'piaţă de predicţii', din punct de vedere juridic şi funcţional aceasta îndeplineşte toate criteriile unui pariu în contraparte", precizează ONJN.

Polymarket, văzută ca o variantă smart

Reprezentanţii Oficiului precizează că platforma se încadrează în definiţia „pariurilor în contraparte” pentru că: există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranţa unui câştig), există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alţi utilizatori, nu doar platforma), doar intermediază şi încasează comision, fără a garanta cotele.

„În chiar propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnaţi să 'plaseze un pariu', aspect confirmat şi de percepţia generală a jucătorilor conform căreia platforma este un 'site de pariuri utilizând crypto'. Astfel, diferenţa constă doar în soluţia tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain/tokenizare), însă nu există o diferenţă de substanţă juridică. Platforma nu intermediază investiţii, ci organizează pariuri între participanţi, fără licenţă şi fără supraveghere", notează instituţia de reglementare.

Citește și
politie
Un șef de la ADP Sector 6 și-ar fi însușit 330.000 de lei, pierduți la pariuri. Banii proveneau din ridicarea mașinilor

În acest context, ONJN atrage atenţia că jocurile de noroc constituie monopol de stat şi pot fi organizate numai de operatorii licenţiaţi şi autorizaţi, iar acceptarea ideii că un sistem de "pariuri în contraparte" poate fi denumit "tranzacţionare" ar crea un precedent periculos, prin care orice operator ar putea "reinterpreta" activitatea de pariere în contraparte ca fiind o activitate de bursă - eludând reglementările stricte din domeniul jocurilor de noroc sau din domeniul pieţelor de capital.

„De asemenea, este îngrijorător faptul că în vreme ce există persoane care solicită public interzicerea jocurilor de noroc, platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă 'smart' de pariere, fără a conştientiza că vorbim de o platformă nelicenţiată, operând în afara cadrului legal", avertizează sursa citată.

Platforma a fost interzisă în mai multe țări

Polymarket a fost, deja, interzisă în SUA, după ce autoritatea de reglementare CFTC a stabilit că activitatea sa constituia tranzacţionare neautorizată de instrumente derivate.

Totodată, platforma a fost nevoită să blocheze accesul utilizatorilor americani şi să plătească sancţiuni, în timp ce în alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franţa, Polonia) şi Asia (Singapore, Thailanda) autorităţile au dispus măsuri similare.

„În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, participarea la activităţi de jocuri de noroc nelicenţiate constituie contravenţie. De asemenea, promovarea unor astfel de activităţi reprezintă contravenţie. Prin această decizie, ONJN reafirmă că orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licenţiată şi supravegheată, iar accesarea sau promovarea platformelor nelicenţiate expune utilizatorii şi statul român la riscuri majore", afirmă reprezentanţii ONJN.

În acest sens, decizia ONJN (împreună cu lista neagră actualizată) va fi comunicată furnizorilor de servicii de internet, în aşa fel încât aceştia să blocheze într-un termen rezonabil accesul la platformă a jucătorilor rezidenţi de pe teritoriul României.

Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: alegeri prezidentiale, jocuri de noroc, pariuri,

Dată publicare: 30-10-2025 16:27

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Vedete NBA, în mijlocul unei anchete FBI uriașe. Mafia din New York ar fi manipulat meciuri și jocuri de noroc
Stiri externe
Vedete NBA, în mijlocul unei anchete FBI uriașe. Mafia din New York ar fi manipulat meciuri și jocuri de noroc

O anchetă FBI de proporții cutremură lumea sportului american. Jocuri de noroc trucate și vedete sportive celebre care simulau accidentările pentru a influența cotele de pariuri - a fost rețeta de succes pentru mafia italiană.

Un șef de la ADP Sector 6 și-ar fi însușit 330.000 de lei, pierduți la pariuri. Banii proveneau din ridicarea mașinilor
Stiri Justitie
Un șef de la ADP Sector 6 și-ar fi însușit 330.000 de lei, pierduți la pariuri. Banii proveneau din ridicarea mașinilor

Un șef din ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și fals. În 2024-2025 ar fi însușit peste 330.000 de lei, pierduți la pariuri sportive.

Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate
Stiri externe
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate

Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, citat de dpa.

Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar
Stiri actuale
Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei.

”Ca o bombă, așa de puternic a fost”. O improvizație la o butelie ar fi fost cauza exploziei din Dâmbovița
Stiri actuale
”Ca o bombă, așa de puternic a fost”. O improvizație la o butelie ar fi fost cauza exploziei din Dâmbovița

Explozie puternică, urmată de incendiu într-un sat din Dâmbovița. Un magazin, o casă de pariuri și o parte dintr-un imobil au fost distruse. O improvizație la o butelie de 80 de litri pare să fie cauza, spun pompierii de la ISU Dâmbovița.

Recomandări
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO
Stiri actuale
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28