Amenzi uriașe date de polițiști la mai multe săli de jocuri de noroc din Brașov. Ce nereguli au descoperit agenții

170.000 de lei este valoarea totală a amenzilor primite de 13 operatori de jocuri de noroc din Brașov.

Polițiștii au mers în controale și au descoperit că opt dintre localuri nu puteau emite bonuri fiscale pentru că nu aveau casă de marcat.

Numai pentru această încălcare a legii au fost date amenzi de 69.000 de lei.

În plus, nouă dintre cazinourile verificate au fost sancționate pentru abateri legate de organizarea jocurilor. În acest caz „nota de plată” a ajuns la 100.000 de lei.

Agenții au confiscat aproape 2.800 de lei, iar verificările continuă pentru doi dintre operatorii economici.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













