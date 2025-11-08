Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales pe listele POT, prins din nou fără permis la volan după o urmărire în trafic

Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales în 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) și trecut ulterior la PSD, a fost implicat într-un nou incident rutier în noaptea de 7 noiembrie.

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj l-au surprins la volanul unui autoturism pe o stradă din municipiul Zalău, în jurul orei 23:57.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, șoferul nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiști și și-a continuat deplasarea.

În urma unei scurte urmăriri în trafic, mașina a fost oprită, iar la volan a fost identificat Paul Pintea, în vârstă de 37 de ani.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto (senator în Parlamentul României).

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.

