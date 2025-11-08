Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante. VIDEO

Un motociclist a fost surprins de camera unui elicopter al Poliției Române în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație.

Imaginile aeriene au fost folosite ca probă, iar bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 16.000 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de 780 de zile.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Poliția Română a prezentat videoclipul în care apar manevrele periculoase efectuate de motociclist.

„Pe Waze este mai greu să poziționezi un elicopter. Cu toții trebuie să respectăm legea, indiferent că ne regăsim în postura de pieton, conducător auto sau motociclist. În cazul de față, nu putem să îl numim ghinion - a adunat 13 sancțiuni contravenționale, ce i-au adus 780 de zile fără permis de conducere, ci doar nepăsare față de el și față de ceilalți participanți la trafic. Și amenda…aproximativ 16.000 de lei”, a precizat Poliția Română.

„Am putea să îl numim record, doar că, din ce știm noi, cu un record te lauzi. În cazul de față, nu credem că se aplică. Conduceți prudent. Conduceți regulamentar”, au mai transmis polițiștii.

Poliția Română are posibilitatea de a monitoriza traficul rutier din elicopter, iar sancțiunile pot fi aplicate exclusiv pe baza imaginilor surprinse din aer, fără ca echipajele să fie prezente la sol.

