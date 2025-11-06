Urmărire ca-n filme la Făgăraș. Un șofer băut și fără permis a fost prins după ce a fugit de poliție

06-11-2025 | 13:38
sofer baut
protv.ro

Un bărbat de 47 de ani din județul Brașov a fost reținut de polițiștii din Făgăraș, după o urmărire pe străzile orașului. Individul a fost prins în noaptea trecută, după ce a refuzat inițial să oprească la semnalul unui echipaj rutier.

Ciprian Pârvu

Șoferul, care nu avea la el un permis de conducere valabil, a accelerat pentru a scăpa de poliție, dar a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina în afara carosabilului. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 0,61 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, potrivit anchetatorilor.

În plus, bărbatul nu ar fi la prima sa abatere – dreptul său de a conduce ar fi fost deja suspendat, după alte fapte din trecut, inclusiv conducerea sub influența alcoolului. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Sursa: Pro TV

