Urmărire ca-n filme la Făgăraș. Un șofer băut și fără permis a fost prins după ce a fugit de poliție
Un bărbat de 47 de ani din județul Brașov a fost reținut de polițiștii din Făgăraș, după o urmărire pe străzile orașului. Individul a fost prins în noaptea trecută, după ce a refuzat inițial să oprească la semnalul unui echipaj rutier.
Șoferul, care nu avea la el un permis de conducere valabil, a accelerat pentru a scăpa de poliție, dar a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina în afara carosabilului. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 0,61 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, potrivit anchetatorilor.
În plus, bărbatul nu ar fi la prima sa abatere – dreptul său de a conduce ar fi fost deja suspendat, după alte fapte din trecut, inclusiv conducerea sub influența alcoolului. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
Sursa: Pro TV
Etichete: politie, brasov, urmarire trafic, șofer beat,
Dată publicare:
06-11-2025 13:38