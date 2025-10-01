Record periculos în Dolj: Bărbat cu alcoolemie de 2,18 g/l, prins la volan fără permis

Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, după ce a condus o maşinâ având o alcoolemie de 2,18 g/l în sânge şi fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că un bărbat de 46 de ani din comuna Unirea a fost reţinut pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii l-au oprit pe bărbat în timp ce conducea un autoturism în comuna Unirea.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul analizelor de laborator indicând o îmbibaţie alcoolică de 2,18 g/l alcool pur în sânge”, au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat pentru luarea unei măsuri preventive.

