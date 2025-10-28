Semnal de alarmă privind burnoutul, după moartea directorului medical de la Spitalul Județean Buzău. „Eu nu mai pot”

Liderul sindical al Spitalului Județean Buzău, Grațiela Constantin, cere autorităților să trateze cu seriozitate fenomenul de burnout din spitale, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.

„E foarte important să găsim metode să ne apărăm, să înţelegem când corpul nostru nu mai poate duce. Trebuie să realizăm care ne sunt limitele”, afirmă liderul sindical.

„Ar trebui pus mai mult accent de către autorităţi pe decelarea acestui burnout, pentru că el există chiar dacă ei nu vor să-l recunoască. În SJU Buzău şi în toate spitalele din ţară o gardă începe la 14.00 şi se termină a doua zi la 8.00. Această gardă e prelungită de programul normal al medicului şi înainte de gardă, şi după.

Trag un semnal de alarmă asupra acestui fenomen. E foarte important să găsim metode să ne apărăm, să înţelegem când corpul nostru nu mai poate duce. Am o colegă care mi-a spus că face tensiune când vine la serviciu. Trebuie să realizăm care ne sunt limitele”, a declarat liderul sindical Graţiela Constantin, după ce directorul medical Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă marţi dimineaţă în camera de gardă a spitalului buzoian.

„Trebuie să avem curajul să spunem: nu mai pot”

Liderul sindical consideră că este „foarte important” pentru cadrele medicale să găsească „noi metode” să se apere.

„E foarte important când simţim că nu mai putem să mergem la medicul de medicina muncii şi să spunem: «EU NU MAI POT». Din cauza oboselii nu ne mai înțelegem între noi. Acest moment trebuie să fie un moment 0, să ne resetăm, să devenim empatici între noi. E șocant pentru toată lumea”, a declarat liderul Sanitas.

Graţiela Constantin mai spune că au fost situaţii în care a observat că medicul Ştefania Szabo este „sleită de puteri” şi că a îndemnat-o să meargă acasă, însă aceasta a refuzat, spunând că trebuie să rămână în sală să opereze.

Anchetă în desfășurare. Moment de reculegere la spital

Anchetatorii buzoieni iau în calcul toate ipotezele în cazul decesului doctoriţei Ştefania Szabo, director medical al spitalului, găsită fără viaţă marţi dimineaţă în camera de gardă. Potrivit autorităţilor, necropsia urmează să stabilească cauza exactă a morţii, în timp ce poliţia şi reprezentanţii ITM continuă cercetările la faţa locului.

Marţi, cadrele medicale ale SJU Buzău s-au adunat în curtea unităţii pentru un moment de reculegere în memoria colegei lor. Atmosfera a fost una profund emoţionantă, iar managerul spitalului, Sorin Pătraşcu, le-a transmis un mesaj de solidaritate şi reflecţie.

„Aşteptăm ca cei care investighează să lămurească toate aspectele acestui episod tragic. Dar, indiferent de rezultat, de motiv, nu trebuia să ajungem aici. Există presiune în fiecare zi. Sunteţi obosiţi, terminaţi, vi se pune o presiune gratuită — din partea comunităţii, a sistemului. Vi se cere empatie, dar rar vi se răspunde cu omenie. Este suficientă o greşeală şi deveniţi ţinte publice. Sunteţi expuşi gratuit, în afara presiunii locului de muncă”, a spus managerul Pătraşcu, cu ochii în lacrimi.

Semnal de alarmă după tragedia de la Spitalul Județean Buzău

Acesta a tras un semnal de alarmă cu privire la fenomenul burnout-ului din sistemul medical: „Este foarte important să învăţăm să ne protejăm, să recunoaştem când nu mai putem. Dacă ajungeţi la epuizare, mergeţi la medicul de medicina muncii şi spuneţi: «nu mai pot». Trebuie să fim empatici între noi şi să învăţăm să comunicăm”.

Alţi angajaţi au vorbit despre dedicarea şi implicarea medicului dispărut: „A fost o colegă apropiată de noi, atentă la toate problemele. Muncea enorm, nu cred că a avut un concediu medical în ultimii ani. Venea la serviciu chiar şi când era bolnavă. E o pierdere grea, profesional şi uman.”

„Dumnezeu s-o odihnească. Dar este un stres foarte mare în zona aceea, mai ales dacă rămâi cu partea de pacienţi şi gărzi. E greu de împăcat la ambele tabere. Apare un stres, o presiune foarte mare pe fiecare. O persoană tânără în ascensiune. E ultimul lucru la care te gândeşti. Probabil trebuia să mai facă pauze, să-şi mai revizuiască anumite aspecte personale. Nu ştiu ce să zic”, a spus medicul ortoped Dragoş Porumb, fost director medical al SJU Buzău.

Momentul s-a încheiat cu aplauze şi lacrimi. „Dumnezeu s-o ierte. Este o pierdere uriaşă pentru spital şi pentru întreaga comunitate medicală”, a spus managerul, în încheiere.

Ancheta este în desfăşurare, iar rezultatele necropsiei vor fi făcute publice în perioada următoare.

Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă

Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență și chirurg specializat în chirurgie generală, a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.

Polițiștii au deschis o anchetă și tratează cazul ca moarte suspectă, analizând toate ipotezele posibile.

Ultimele ore de viață ale medicului: colegii au găsit-o fără suflare după ce telefonul a început să sune continuu

Potrivit primelor informații, doctorița de 37 de ani a început tura de gardă luni seară și urma să o încheie la ora 8 dimineața.

La miezul nopții, ea a efectuat ultima consultație, iar în jurul orei 6:00 dimineața, colegii au auzit alarma telefonului care suna insistent.

Când au intrat în camera de gardă, au găsit-o fără suflare. În ciuda intervenției rapide, medicul nu a mai putut fi salvat.

