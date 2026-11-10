Producția româno-moldovenească se află în regia lui Igor Cobileanski, care aduce în prim-plan o poveste despre familie, bani și compromisuri morale. Pelicula va fi disponibilă online pe VOYO începând cu 10 noiembrie.

Filmul Comatogen

Alina este o mamă singură și o asistentă medicală care încearcă să-și întrețină fiul, Radu, în vârstă de 22 de ani. Viața ei ia o turnură neașteptată atunci când tânărul ajunge într-o situație complicată, după ce fură 18.000 de euro de la Pavel, proprietarul unei agenții imobiliare care îi oferise o șansă de angajare.

Cu fiul în pericol de a ajunge la închisoare, Alina încearcă să găsească o sumă mare de bani pentru a acoperi datoria. Situația devine însă și mai complicată atunci când, în spitalul privat în care lucrează, îl îngrijește pe Klaus, un arhitect și colecționar de artă aflat în comă și menținut în viață de aparate.

Fiica acestuia, Mihaela, îi propune asistentei o soluție pentru problemele financiare, însă ajutorul vine cu un preț greu de acceptat: Alina ar trebui să contribuie la deconectarea bărbatului de la aparatele care îl mențin în viață.

Astfel, personajul principal ajunge în fața unei dileme care îi pune la încercare valorile și limitele morale. Dorința de a-și proteja copilul se confruntă cu o decizie care poate schimba destinele tuturor celor implicați.

Cine sunt actorii din distribuția filmului Comatogen

Filmul îi reunește pe Daniela Nane, Theodor Șoptelea, Ada Lupu, Andrei Aradits, Gheorghe Visu și Sergiu Costache. Din distribuție mai fac parte Petronela Grigorescu, Vlad Brumaru, Ionuț Cornilă și Silviu Mircescu.

Daniela Nane interpretează personajul principal, Alina, în timp ce Andrei Aradits îl joacă pe Pavel, iar Ada Lupu o interpretează pe Mihaela. Theodor Șoptelea îi dă viață lui Radu.

Regia și scenariul sunt semnate de Igor Cobileanski, alături de scenaristul Alin Boeru.

Comatogen, film premiat la Gala Premiilor Gopo

„Comatogen” este o coproducție România–Republica Moldova, realizată de Quantum Media Creative și OWH Studio. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) din 2025 și a fost inclus în selecția mai multor festivaluri internaționale.

Producția a fost recompensată cu două trofee la Gala Premiilor Gopo din 2026: premiul pentru cea mai bună regie, acordat lui Igor Cobileanski, și premiul pentru cel mai bun scenariu, semnat de Igor Cobileanski și Alin Boeru.

Când se lansează Comatogen pe VOYO

Filmul „Comatogen” va putea fi urmărit online pe VOYO începând cu 10 noiembrie 2026.