„Iordănescu: În numele tatălui” este un documentar în trei părți, care urmărește parcursul profesional al lui Anghel Iordănescu și al fiului său, Edward (Edi) Iordănescu, dar și relația specială dintre cei doi. Producția este realizată de Remus Achim și va fi disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

Anghel și Edi Iordănescu, dincolo de cariera de selecționeri

Anghel Iordănescu și fiul său, Edi, au ocupat, în perioade diferite, funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Documentarul explorează două destine din fotbal legate de aceeași pasiune, dar și relația dintre un tată care a devenit un nume important în istoria fotbalului românesc și fiul care i-a urmat drumul.

Documentarul este semnat de Remus Achim, cunoscut publicului pentru producții precum „Mutu: Il Fenomeno”, „În Inima Naționalei” și „Generația de Suflet”. Ultima dintre acestea a fost realizată în trei episoade și a prezentat culisele parcursului echipei naționale la EURO 2024.

Noua producție continuă seria documentarelor sportive dedicate unor personalități și momente importante din fotbalul românesc. „Iordănescu: În numele tatălui” va putea fi urmărit exclusiv pe VOYO.