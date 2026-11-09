Când un tată refuză să renunțe la căutarea fiului său. Documentarul CLOSURE, din 9 noiembrie pe VOYO

CLOSURE este un film documentar produs de CME, care urmărește căutarea unui tată ce încearcă să-și găsească fiul dispărut.

Filmul va oferi publicului din mai multe țări ocazia de a urmări aceeași poveste începând cu aceeași dată.

În centrul documentarului CLOSURE se află povestea unui tată care pornește în căutarea fiului său pierdut. Dincolo de dispariție, filmul aduce în prim-plan legătura dintre un părinte și copilul său și dorința de a găsi răspunsuri atunci când o familie se confruntă cu o pierdere.

Când se lansează CLOSURE pe VOYO

Documentarul CLOSURE va fi disponibil pe VOYO începând cu 9 noiembrie. Producția CME va avea parte de un release simultan pe toate platformele de streaming din regiune.