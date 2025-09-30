Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului

Stiri Sociale
30-09-2025 | 11:34
tancuri abrams elicoptere
Shutterstock

România continuă achizițiile de armament american, iar Armata cere acum acordul Parlamentului pentru completarea programului de înzestrare cu tancuri Abrams. Valoarea totală a armelor, simulatoarelor și instruirii este de peste 8 miliarde de dolari.  

autor
Cristian Anton

Armata României continuă achizițiile de tancuri americane Abrams, iar următoarele etape ale programului de înzestrare se referă la vehicule, arme, muniții, echipamente, simulatoare și instruire în valoare totală de peste 8 miliarde dolari, scrie Profit.

Etapa 1 a fost inițiată în 2023 și a constat în achiziția a 54 de tancuri Abrams modernizate și a 12 derivate pe șasiu de tanc (4 tractoare de evacuare, 4 poduri mobile de asalt, 4 dragoare de mine), în uz din stocul Armatei SUA, în valoare de 1,068 miliarde dolari și cu termen de livrare estimat pentru anul 2028.

Acum, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a solicitat aprobarea Parlamentului pentru faza 2 a etapei 1, precum și pentru etapa 2 a programului de înzestrare.

Faza 2 a etapei 1 presupune completarea capabilității batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams cu 54 de mitraliere de calibru 7,62 mm M240, încărcătură explozivă pentru executat culoare prin câmpurile de mine (48 de bucăți de exercițiu și 80 cu încărcătură explozivă), 2.112 lovituri calibru 120 mm, TPMP-T M1002, 5.130 de lovituri calibru 120 mm, KE-W kinetic energy, 3.660 de grenade fumigene M76, 4.356 de lovituri calibru 120 mm M865A1 pentru antrenament, 1 simulator instrucție tactică de tancuri — nivel echipaj, pluton și companie, 2 simulatoare instrucția tragerii cu armamentul de pe tanc, 1 simulator conducerea tehnicii de tancuri, piese de schimb, echipamente de testare, servicii suport și asistență tehnică și transport, servicii de instruire.

Citește și
munitie tanc abrams
Australia, ajutor militar de 980 milioane de dolari pentru Ucraina. Au livrat deja 49 de tancuri Abrams

Etapa 2 a programului de înzestrare Abrams prevede achiziția a încă 216 tancuri

Valoarea estimată a achiziției este de 458,2 milioane dolari, plus TVA.

Etapa 2 a programului de înzestrare presupune achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate (16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt și 16 dragoare de mine) pentru dotarea structurilor de tancuri și de infanterie din cadrul forțelor terestre, dar și achiziția de suport logistic și echipamente specifice de instruire și antrenament.

Estimarea valorii achiziției este de circa 7,544 miliarde dolari, plus TVA.

Astfel, cu totul, faza 2 a etapei 1 și etapa 2 a programului de înzestrare Abrams sunt estimate la peste 8 miliarde dolari. MApN intenționează să demareze noile achiziții anul acesta. 

România își modernizează armata. Avioanele de luptă F-35 și celebrele tancuri Abrams, printre viitoarele achiziții

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Parlament, armata romana, acord, statele unite ale americii, tancuri, achizitii, miliarde, Abrams,

Dată publicare: 30-09-2025 11:11

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams
Stiri externe
Un militar american a fost acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams

Un soldat american în vârstă de 22 de ani, Taylor Adam Lee, a fost arestat în Texas și acuzat de tentativă de transmitere către Rusia a unor informații clasificate despre vulnerabilitățile tancurilor Abrams, a relatat Departamentul de Justiție al SUA.

Australia, ajutor militar de 980 milioane de dolari pentru Ucraina. Au livrat deja 49 de tancuri Abrams
Stiri externe
Australia, ajutor militar de 980 milioane de dolari pentru Ucraina. Au livrat deja 49 de tancuri Abrams

Australia a livrat Ucrainei tancuri M1A1 Abrams, în cadrul unui ajutor militar de 245 de milioane de dolari australieni, pentru a sprijini lupta împotriva Rusiei.

După tancurile Abrams, o altă armă americană va fi retrasă de pe frontul din Ucraina. Este ineficientă în războiul cu Rusia
Stiri externe
După tancurile Abrams, o altă armă americană va fi retrasă de pe frontul din Ucraina. Este ineficientă în războiul cu Rusia

După ce armata Ucrainei a decis să retragă tancurile Abrams de pe front, acum, o nouă armă trimisă de SUA în luptă cu Rusia s-a dovedit a fi iutilă.

România vrea să cumpere tancuri Abrams. SUA au dat undă verde. MApN: Valoarea contractului este de 1 miliard de dolari
Stiri actuale
România vrea să cumpere tancuri Abrams. SUA au dat undă verde. MApN: Valoarea contractului este de 1 miliard de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potenţială vânzare de tancuri de luptă principale M1A2 Abrams către România pentru o sumă estimată la 2,53 miliarde de dolari, a anunţat joi Pentagonul.

Ministerul Apărării va cere Parlamentului să aprobe cumpărarea ”unui batalion de tancuri” americane Abrams
Stiri actuale
Ministerul Apărării va cere Parlamentului să aprobe cumpărarea ”unui batalion de tancuri” americane Abrams

Ministerul Apărării Naționale va cere Parlamentului să aprobe achiziția unui batalion de tancuri americane Abrams, dar și alte echipamente militare.  

Recomandări
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Stiri externe
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană  

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie care a provocat decesul a șapte copii, la spitalul Sfânta Maria din Iași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28