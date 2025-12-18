Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie se extinde, dar are nevoie de ajutor. Donează 5 euro/lună

Cel mai mare spital de pediatrie din țară cere ajutor pentru cei mai mici și mai fragili dintre pacienți.

Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți se va extinde curând într-un corp nou de clădire, dar pentru aparatură și consumabile este mare nevoie de bani.

Medicii au adus lângă ei și câțiva foști pacienți, recuperați. Printre aceștia, și fetița de un milion de euro. Copila s-a născut cu 600 de grame și a fost recuperată cu eforturi uriașe, după 4 ani de internare.

Cătălin Cârstoveanu, șeful secției A.T.I. Neonato Marie Curie: „Se vede? El este Andrei și avem o istorie împreună. Cât avea? 600 de grame. A plecat acasă complet sănătos.”

Un milion de euro a costat și îngrijirea lui Eric, născut și el cu o jumătate de kilogram. Și un alt prunc de un kilogram, abandonat în frig, a fost recuperat de medici. O mie de euro sunt investiți zilnic în tratamentul unui copil grav bolnav.

Între timp, părinții a nouă prunci cu sănătatea fragilă așteaptă, cu disperare, să se elibereze un loc și pentru ei în secția de aici.

Părinte: „E o situație cu care noi ne confruntăm frecvent. Este această greutate de a face loc unui copil, pentru că știm că anumite intervenții chirurgicale nu se pot face decât aici.”

Extinderea secției de terapie intensivă

Corespondent Știrile PRO TV: „Acum 5 ani au început lucrările de extindere a secției de terapie intensivă din spitalul Marie Curie și vor fi finalizate pe 1 iunie. Poate nu e o coincidență, pentru că aici vin anual sute de copii care se agață cu mânuțele de viață. Va fi o sală de operație cu zeci de echipamente și încă 19 boxe. Boxele sunt săli individuale de tratament pentru nou-născuți.”

Alex Popa, fondatorul Inima Copiilor: „Va fi nevoie de mulți bani după aceea ca să recondiționăm secția actuală.”

Momentan sunt saloane minuscule, în care încap aparatele, un doctor stând în picioare și un părinte.

Fiecare incubator poartă amintirea celor care au plecat în brațele mamei sau a tragediei care rămâne în oameni, oricâți prunci ar apărea după aceea în familie.

Printr-un mesaj la 8835 cu textul Bine puteți contribui cu 5 euro pe lună la o șansă în plus pentru recuperarea nou-născuților suferinzi.

