Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş. Managerul unităţii sanitare spune că „a fost vorba despre un gândac, un pui”

Un pacient tratat la Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, a publicat online un clip video în care apar mai multe insecte pe pereții și ușa unui grup sanitar, susținând că imaginile au fost filmate chiar în incinta spitalului.

Managerul unităţii sanitare susţine că este „un caz izolat” şi că a fost vorba despre un singur gândac, un pui”.

În imaginile publicate de ziarulunirea.ro se observă mai multe insecte care se deplasează pe ușa și pe pereții unui grup sanitar aparent vechi. Jurnaliștii locali precizează că filmarea a fost postată de un bărbat care susține că a fost internat la secția de oftalmologie a Spitalului Municipal Sebeș, unde a petrecut o noapte, în perioada 16–17 decembrie.

Contactat de Ziarul Unirea, managerul Spitalului Municipal Sebeş, Anca Franchini, a declarat că situaţia prezentată în imaginile video nu reflectă realitatea din unitatea medicală.

„Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a declarat managerul Spitalului Municipal Sebeş, pentru ziarulunirea.ro.

