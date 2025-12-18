Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş. Managerul unităţii sanitare spune că „a fost vorba despre un gândac, un pui”

Stiri actuale
18-12-2025 | 16:49
gandaci spital alba
News.ro

Un pacient tratat la Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, a publicat online un clip video în care apar mai multe insecte pe pereții și ușa unui grup sanitar, susținând că imaginile au fost filmate chiar în incinta spitalului.  

autor
Mihaela Ivăncică

Managerul unităţii sanitare susţine că este „un caz izolat” şi că a fost vorba despre un singur gândac, un pui”.

În imaginile publicate de ziarulunirea.ro se observă mai multe insecte care se deplasează pe ușa și pe pereții unui grup sanitar aparent vechi. Jurnaliștii locali precizează că filmarea a fost postată de un bărbat care susține că a fost internat la secția de oftalmologie a Spitalului Municipal Sebeș, unde a petrecut o noapte, în perioada 16–17 decembrie.

Contactat de Ziarul Unirea, managerul Spitalului Municipal Sebeş, Anca Franchini, a declarat că situaţia prezentată în imaginile video nu reflectă realitatea din unitatea medicală.

„Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a declarat managerul Spitalului Municipal Sebeş, pentru ziarulunirea.ro.

Citește și
cicade
Cicadele: insectele misterioase care cântă vara. Tot ce trebuie să știi despre cum arată și sunetul pe care îl scot
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Sursa: News.ro

Etichete: spital, insecte, sebes,

Dată publicare: 18-12-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Gândaci filmați de pacienți într-un salon al spitalului din Slatina. Ce a descoperit DSP în urma unor verificări
Stiri actuale
Gândaci filmați de pacienți într-un salon al spitalului din Slatina. Ce a descoperit DSP în urma unor verificări

Direcţia de Sănătate Publică Olt a făcut verificări la spitalul din Slatina, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu gândaci într-un salon. Inspectorii spun că nu au găsit insecte, dar au constatat nereguli într-una dintre secțiile medicale.

Cicadele: insectele misterioase care cântă vara. Tot ce trebuie să știi despre cum arată și sunetul pe care îl scot
Stiri Diverse
Cicadele: insectele misterioase care cântă vara. Tot ce trebuie să știi despre cum arată și sunetul pe care îl scot

Cicadele sunt insecte fascinante, cunoscute pentru sunetele lor ritmate ce însoțesc zilele toride de vară. Aceste creaturi unice atrag atenția prin comportamentul lor misterios, ciclul de viață neobișnuit și rolul important pe care îl joacă în ecosistem.

Cum să îți protejezi pielea de insecte vara la mare. Cum prevenim mușcăturile de insecte și ce folosim pentru a ne trata
Stiri Diverse
Cum să îți protejezi pielea de insecte vara la mare. Cum prevenim mușcăturile de insecte și ce folosim pentru a ne trata

Vara la mare pielea este mai expusă la înțepături de insecte, iar protecția adecvată devine esențială pentru confort și siguranță.  

„Explozie” de insecte în mai multe orașe din țară și în Capitală. Biologii au explicat ce a provocat fenomenul
Stiri Diverse
„Explozie” de insecte în mai multe orașe din țară și în Capitală. Biologii au explicat ce a provocat fenomenul

Ploile abundente și creșterea bruscă a temperaturilor au creat condițiile ideale pentru dezvoltarea explozivă a insectelor. Foarte multe orașe, între care și Capitala, sunt sub asediul insectelor.

Gândaci morți, echipamente mucegăite și insecte. Asta au găsit reprezentanții ANPC la o brutărie din Capitală
Stiri actuale
Gândaci morți, echipamente mucegăite și insecte. Asta au găsit reprezentanții ANPC la o brutărie din Capitală

Comisarii ANPC au închis temporar o brutărie din Bucureşti din cauza unor nereguli grave, precum gândaci morţi, insecte în zona de vânzare, echipamente murdare cu urme de mucegai şi pereţi afumaţi cu infiltraţii.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28