Școli evacuate după cutremurul din Satu Mare. Au apărut crăpături în pereți

15-10-2025 | 16:06
Două şcoli din judeţul Satu Mare, cea din Odoreu şi cea din Culciu, au fost evacuate, miercuri, în urma cutremurului cu magnitudine 4 resimţit în judeţ, a anunţat ISU.

Claudia Alionescu

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au mai precizat că măsura a fost luată preventiv de reprezentanţii unităţilor de învăţământ, iar ulterior activitatea s-a reluat.

Totodată, pompierii au avut două intervenţii în municipiul Satu Mare, pentru a securiza un coş de fum dezafectat, desprins parţial de pe clădirea Liceului ”I.C. Brătianu”, şi la un imobil unde s-au desprins cărămizi de pe faţadă.

Clădirea Colegiului Naţional ”Doamna Stanca” din municipiul Satu Mare este monitorizată după ce într-un perete dintr-o clasă a apărut o crăpătură, însă specialiştii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii au stabilit că nu este afectată structura de rezistenţă şi nu se impune suspendarea cursurilor.

Mobilizarea autorităților după producerea seismului

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, după cutremurul de intensitate medie resimţit, miercuri dimineaţă, în judeţ, a fost activată grupa operativă pentru monitorizarea situaţiei şi coordonarea intervenţiilor din teren, în conformitate cu Concepţia Naţională de Răspuns Post Seism.

Pentru evaluarea efectelor produse şi identificarea unor eventuale situaţii de urgenţă, au fost constituite echipaje de recunoaştere şi verificare.

Astfel, două echipaje au acţionat în municipiul Satu Mare, iar un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieşu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz.

”Ca măsură de precauţie, pentru protecţia elevilor şi a personalului didactic, au fost evacuate două unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială Odoreu, Şcoala Gimnazială Culciu. Evacuările au fost realizate din proprie iniţiativă, de către reprezentanţii şcolilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situaţii de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor, nu au fost identificate pericole, iar activitatea educaţională a fost reluată în condiţii normale”, a transmis ISU Satu Mare.

De asemenea, echipajele ISU au intervenit punctual în două locaţii din municipiul Satu Mare, unde au fost semnalate elemente de construcţie afectate.

Astfel, la Liceul ”I.C. Brătianu” s-a intervenit pentru securizarea unui coş de fum dezafectat, care s-a desprins parţial de pe acoperiş, iar pe strada Petőfi Sándor, la un imobil, au fost semnalate cărămizi desprinse din faţadă.

”Totodată, am fost informaţi despre existenţa unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Naţional «Doamna Stanca» din municipiul Satu Mare. Situaţia a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranţa elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. În urma evaluării, reprezentanţii ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potenţial”, a precizat ISU Satu Mare.

Autorităţile au făcut apel la cetăţeni să păstreze calmul, să nu intre în panică şi să urmărească doar sursele oficiale de informare.

Un cutremur cu magnitudine patru s-a produs, miercuri dimineaţă, în zona Maramureş-Satu Mare, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Sursa: News.ro

Etichete: romania, profesori, cutremur, isu, elevi, Satu Mare, scoli, pagube,

Dată publicare: 15-10-2025 16:06

