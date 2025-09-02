Cutremur înregistrat marți în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut

Stiri actuale
02-09-2025 | 12:32
cutremur
Getty

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

autor
Mihaela Ivăncică

Seismul a avut loc la adâncimea de 70 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 28 km vest de Focşani, 71 km nord de Buzău, 80 km sud-vest de Bârlad, 82 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud de Bacău şi 97 km est de Braşov.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc în 13 februarie, în judeţul Buzău, și în11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurare de sănătate dacă nu își plătesc contribuția la Fisc

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, vrancea,

Dată publicare: 02-09-2025 12:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO
Stiri externe
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, sute de persoane şi-au pierdut viaţa.

Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri
Stiri externe
Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni în apele din largul Insulelor Kurile din Rusia.

Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Stiri actuale
Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminică, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Stiri actuale
Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs vineri, la ora 14:18, în Oltenia, judeţul Gorj, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort
Stiri externe
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a vorbit despre reforma din administrația publică locală, care a generat tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza reducerilor de posturi.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale
Stiri Politice
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2025

03:23:27

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28