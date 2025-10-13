Cutremur în România, luni dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Stiri actuale
13-10-2025 | 09:26
cutremur
Shutterstock

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

autor
Aura Trif

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km vest de Focşani, 67 km nord de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud-vest de Bârlad, 91 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

Seism slab și duminică seara

De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona seismică Vrancea, dar în judeţul Buzău, s-a consemnat un cutremur slab cu magnitudinea 3,7, la adâncimea de 121,6 km. Acesta s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov, 71 km nord-est de Ploieşti.

În luna octombrie, în România s-au produs zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Citește și
cutremur Filipine
Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit Filipine. Sunt avertismente de tsunami în regiune

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 a avut loc în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

Vremea azi, 13 octombrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Sursa: Pro TV

Etichete: cutremur, buzau, vrancea, seism,

Dată publicare: 13-10-2025 09:26

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Filipine, zguduite de un nou cutremur de magnitudinea 6,9. Au fost emise alerte de tsunami
Stiri externe
Filipine, zguduite de un nou cutremur de magnitudinea 6,9. Au fost emise alerte de tsunami

Un nou cutremur de pământ, cu magnitudinea 6,9, a zguduit vineri sudul statului Filipine şi a declanşat o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după ce un puternic seism cu magnitudinea 7,4 a ucis cel puţin şase persoane, informează AFP şi Reuters.

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit Filipine. Sunt avertismente de tsunami în regiune
Stiri externe
Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit Filipine. Sunt avertismente de tsunami în regiune

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,6 a lovit coasta sudică a Filipinelor, determinând avertismente privind un tsunami potențial periculos în zonele învecinate.

Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter a avut loc joi dimineață în România.

 

Recomandări
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Inflația a crescut în septembrie până la 9,88%, peste prognoza de 9,7% făcută în august de guvernatorul Mugur Isărescu. Mărfurile s-au scumpit, în medie, cu peste 9%, în timp ce salariul mediu net a scăzut cu mai bine de 2% față de luna anterioară.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
Stiri externe
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Israelul așteaptă, cu bucurie și, deopotrivă, cu inima strânsă de îngrijorare, eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Fâșia Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28