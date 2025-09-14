Cutremur, duminică dimineață, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

14-09-2025 | 09:13
cutremur
Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Mihaela Ivăncică

Seismul a avut loc la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Braşov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploieşti, 74 km vest de Focşani, 89 km nord-est de Târgovişte.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

