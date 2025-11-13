Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

13-11-2025 | 09:53
explozie bals
ISU Olt

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut atac de panică. Planul Roșu a fost activat.

Aura Trif

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, la o explozie urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş.

„La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au afirmat pompierii.

Echipele de intervenţie au identificat două victime, cu arsuri şi o persoană cu atac de panică.

La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv.

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, olt, explozie, plan rosu,

Dată publicare: 13-11-2025 09:34

