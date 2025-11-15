Explozie puternică într-o zonă industrială urmată de un incendiu devastator lângă Buenos Aires. Cel puțin 22 de răniți

15-11-2025 | 09:24
explozie ezeiza
X/@KayvanSabouri

O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires. Sunt cel puțin 22 de răniți și a zibucnit un incendiu de amploare care afectează mai multe fabrici.

Mihai Niculescu

Deflagrația a avut loc în parcul industrial Spegazzini, o zonă cu diverse întreprinderi situată în apropiere de aeroportul internațional din Ezeiza, transmite Agerpres.

„Exploziile și incendiul în curs sunt teribile”

„Exploziile și incendiul în curs la diferite instalații sunt teribile", a explicat pentru canalul de știri C5N primarul localității Ezeiza, Gaston Granados. Imagini televizate arată un fum dens deasupra sitului industrial și o parte din explozie.

Primarul, a cărui casă se află la circa 500 de metri de locul exploziei, a relatat amploarea devastării: „Ferestrele casei mele și (ale clădirilor) din cartier au explodat. Am declanșat operațiuni de evacuare a familiilor care locuiesc în împrejurimi, pentru că este teribil".

22 de răniți, inclusiv o femeie însărcinată la terapie intensivă

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internați cei răniți, a confirmat pentru postul La Nacion+ că spitalul tratează 22 de pacienți.

Papa Francisc
Ce dorință avea Papa Francisc notată în testament încă din 2022. „A fost voința lui și așa am procedat”

El a precizat pentru media Infobae că instituția se ocupă de o persoană care a făcut o criză cardiacă și de o femeie însărcinată care a fost intoxicată. Aceasta din urmă, locuitoare a unui cartier vecin de locul exploziei, se află la terapie intensivă.

Cauza deflagrației este deocamdată necunoscută, potrivit primarului Granados. „Încercăm să ținem sub control (incendiul) și să-l stingem, însă nu reuşim deocamdată", a mai spus el.

Potrivit media locale, cel puțin cinci instalații sunt afectate de incendiu.

„Va fi un mare incendiu" - avertismentul autorităților

Directorul pentru apărare civilă al provinciei Buenos Aires, Fabian Garcia, a descris sâmbătă dimineața gravitatea situației: „Există o cantitate importantă de pneumatice, de întreprinderi (de produse) chimice, un depozit al Iron Mountain (societate pentru arhivare de documente și de date). Acesta este un incendiu foarte complicat, va fi un mare incendiu".

Garcia a precizat că focul s-a declanșat la o „întreprindere de logistică".

Zona industrială găzduiește „diferite întreprinderi cu diferite produse", ceea ce complică operațiunile de stingere și crește riscurile pentru echipele de intervenție.

Măsuri de precauție și operațiuni de stingere

Din precauție, unul dintre drumurile auto ce duc spre sit a fost închis, în timp ce aproximativ 20 de echipaje de pompieri încearcă să stingă focul.

Proximitatea aeroportului internațional din Ezeiza ridică îngrijorări suplimentare cu privire la impactul fumului dens și al eventualelor noi explozii asupra traficului aerian și siguranței publice.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-11-2025 09:15

