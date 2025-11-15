Explozie la o secție de poliție din Kashmir, India. Cel puțin nouă morți și 27 de răniți în deflagrație

15-11-2025 | 13:38
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie.

Sabrina Saghin

Explozia a avut loc la doar câteva zile după o maşină-capcană detonată în New Delhi, care a ucis opt persoane, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Majoritatea victimelor sunt poliţişti, inclusiv specialişti criminalişti care examinau explozibilii, au precizat sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatul. O parte dintre răniţi sunt în stare critică.

„Identificarea cadavrelor este în desfăşurare, unele fiind complet carbonizate. Intensitatea exploziei a fost atât de mare încât fragmente umane au fost găsite în locuinţe aflate la 100–200 de metri de secţia de poliţie”, a spus una dintre surse.

Şeful poliţiei din regiunea Jammu şi Kashmir, administrată de guvernul federal indian, urmează să ţină o conferinţă de presă în legătură cu incidentul.

Anterior, un oficial local a declarat pentru Reuters că o explozie a zguduit secţia de poliţie din Nowgam, iar incendiul declanşat a cuprins întregul complex. Mai multe autospeciale au fost trimise pentru a stinge focul.

Deflagraţia a avut loc la patru zile după o explozie de maşină în capitala New Delhi, în care au murit cel puţin opt oameni, incident catalogat drept act terorist de autorităţi.

India şi Pakistan, ambele puteri nucleare, au dus timp de decenii conflicte şi războaie periodice pentru controlul regiunii disputate Kashmir, pe care fiecare o revendică în totalitate, dar o administrează doar parţial.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-11-2025 13:38

