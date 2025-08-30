Trei bărbaţi au fost răniţi cu un cuţit într-un bar din Constanţa. Agresorul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri

30-08-2025 | 20:12
Trei bărbaţi au fost răniţi cu un cuţit, sâmbătă seară, în urma unui conflict spontan izbucnit într-un bar din Constanţa, în urma consumului de alcool. Agresorul a fost prins de poliţişti în scurt timp şi dus la audieri.

 

Mihaela Ivăncică

”La data de 30 august a.c., în jurul orei 18.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa - Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că, într-un bar de pe strada Dispensarului, a avut loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost dirijate forţe suplimentare, care au intervenit rapid pentru aplanarea conflictului şi depistarea persoanelor implicate”, a informat, sâmbătă seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Din primele cercetări a reieşit că, pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de alcool, trei bărbaţi ar fi fost agresaţi fizic, ”cu un obiect tăietor-înţepător”.

În scurt timp, suspectul a fost prins de poliţiştii Serviciului Municipal de Siguranţă Rutieră pe o stradă din municipiul Constanţa.

Bărbatul a fost imobilizat şi dus la sediu, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

John Rudat
Un tânăr a fost înjunghiat în față după ce a încercat să apere două femei agresate de niște indivizi în Germania

Cercetările în acest caz continuă. Cei trei răniţi erau conştienţi, fiind evaluaţi de echipajele medicale sosite la locul incidentului.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Sursa: News.ro

Dată publicare: 30-08-2025 20:12

