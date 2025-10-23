Femeie din Bistrița, cercetată pentru bătaia aplicată fostului concubin și fostei „soacre”, în ciuda ordinelor de protecție

O femeie din Bistrița și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia într-o parcare din oraș. Totul s-a transformat într-un dosar cu ordine de protecție încrucișate.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu faţă de o femeie de 33 de ani din Bistriţa, după ce aceasta i-a agresat într-o parcare pe fostul concubin şi pe mama acestuia, au transmis polițiștii de la IPJ Bistrița-Năsăud.

Agresiunea a avut loc deşi femeia obţinuse un ordin de protecţie împotriva bărbatului, pentru 12 luni, arată Agerpres.

„La data de 22 octombrie a.c., poliţiştii Biroului de Ordine Publică au intervenit la un eveniment sesizat prin S.N.U.A.U. 112, într-o parcare din Bistriţa. La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni", a comunicat inspectoratul județean.

