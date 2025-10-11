Femeie din Bistrița-Năsăud amendată cu 30.000 de lei pentru incendierea necontrolată a deșeurilor lângă o magistrală de gaz

O femeie care a dat foc la saltele, cauciucuri, electrocasnice și materiale textile umede pe un câmp din Bistrița, în apropierea unei magistrale de gaz, a fost amendată cu 30.000 de lei de către jandarmi.

„Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au intervenit, vineri seară, pe strada Drumul Cetății din municipiul Bistrița, după ce au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a aprins un foc în aer liber.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că o femeie în vârstă de 57 de ani a incendiat mai multe deșeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice și materiale textile umede, care au degajat un fum dens deasupra zonei”, a transmis, sâmbătă, Jandarmeria Română.

Jandarmii au considerat că situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât locul în care a fost aprins focul se afla în imediata apropiere a unei magistrale de gaz. Femeia a fost amendată cu 30.000 de lei.

„Jandarmeria Bistrița-Năsăud reamintește cetățenilor că arderea deșeurilor în spații deschise este strict interzisă și se sancționează conform legii. Astfel de fapte pot pune în pericol mediul, sănătatea populației și pot genera situații cu consecințe grave asupra siguranței publice”, au mai transmis jandarmii.

