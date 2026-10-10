Sunt o parte dintre achizițiile făcute din bugetul Administrației Naționale de Meteorologie, descoperite de Corpul de Control al Ministerului Mediului.

Ministrul Diana Buzoianu anunță că va trimite raportul la Parchetul General și cere demisia conducerii instituției.

În replică, directorul ANM susține că a sesizat Poliția încă din luna august.

O astfel de jachetă cu franjuri, de peste 300 de euro, un astfel de sutien brodat cu pietre, de peste 200 de euro sau astfel de cizme premium în valoare de 500 de euro sunt doar câteva dintre articolele vestimentare care apar în raportul corpului de control.

Potrivit ministrului Mediului, cinci carduri ale Administrației Naționale de Meteorologie ar fi fost folosite pentru cumpărături care nu au nicio legătură cu activitatea instituției.

Numai anul trecut, hainele și accesoriile de lux ar fi costat peste 85.000 de lei, iar parfumurile, aproape 120.000 de lei. Alte câteva zeci de mii de lei ar fi fost cheltuite pentru odorizante de cameră. Cheltuielile au continuat și anul acesta. Potrivit ministerului, hainele și accesoriile de lux au ajuns la peste 100 de mii de lei, iar produsele cosmetice au costat mai mult de 14 mii de lei.

Ministrul Mediului spune că la control au fost găsite documente care arată că achizițiile au fost înregistrate pe numele instituției, iar unele cheltuieli au fost justificate cu bonuri păstrate la sediul ANM.

Diana Buzoianu - Ministrul Interimar al Mediului: „Pentru aproape toate cheltuielile respective avem facturi, facturi care sunt trecute cu ANM, cu datele ANM, facturi semnate de funcționari publici din cadrul ANM. Pentru o parte semnificativă avem bonuri care au fost găsite în cadrul instituției, deci bonurile respective au ajuns în instutuție și au putut să fie folosite pentru a fi justificate aceste cheltuieli. Pentru geci de lux, pantofi cu franjuri și sutiene de lux. La câteva zile distanță de când am anunțat acest control, 5 oameni din departamentul de achiziții își dădeau demisia”

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie susține că instituția a sesizat Poliția încă din luna august. Potrivit acesteia, demersul a fost făcut în urma unui audit intern.

Ministrul Mediului spune că raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Diana Buzoianu susține că neregulile descoperite reprezintă doar o parte din constatările controlului și cere demisia conducerii ANM.