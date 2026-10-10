Cu toate acestea, norvegianul şi-a recăpătat puţin anonimatul.

O nouă înfăţişare pentru un nou sezon. La sfârşitul lunii august, Erling Haaland a surprins pe toată lumea hotărând să-şi ia rămas bun de la părul său lung şi blond, atât de caracteristic jucătorului care a devenit una dintre vedetele Cupei Mondiale din 2026. Atacantul norvegian a optat pentru o tunsoare mult mai scurtă, departe de coada sa caracteristică.

Jucătorul lui Manchester City s-a amuzat apoi sunându-şi prietenii prin videoconferinţă pentru a le vedea reacţiile. „Ce ai făcut? Ce e asta? Ai pierdut un pariu sau ceva de genul?”, a reacţionat Zlatan Ibrahimovici.

Cu un gest atât de aparent inofensiv, Erling Haaland cu siguranţă nu se aştepta să stârnească atâtea dezbateri. „Mă aşteptam să creeze puţină agitaţie, nu ca întreaga lume să se holbeze la mine cu noua mea tunsoare. A fost destul de amuzant”, a declarat norvegianul pentru Sky Sports. Atacantul în vârstă de 26 de ani a reuşit chiar să-şi recapete un oarecare anonimat după ce a reununţat la părul lung. „Nu mă mai fac remarcat la fel de mult pe stradă. Nu mai vezi acel păr blond frumos. E o schimbare şi cred că e bine”, a adăugat el.

Totuşi, chiar şi fără coafura sa instantaneu recognoscibilă, Erling Haaland nu şi-a pierdut deloc strălucirea pe terenul de fotbal. Atacantul lui Manchester City are deja şapte goluri în şapte meciuri, în toate competiţiile.