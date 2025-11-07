Scădere record a concediilor medicale, cu 28% față de anul trecut. Peste 300 de milioane de lei economisiți de stat

07-11-2025 | 07:45
Surpriză în sistemul sanitar. A scăzut numărul concediilor medicale, iar acest lucru înseamnă o economie semnificativă la bugetul de stat. Sunt peste 300 de milioane de lei în doar câteva luni, spune ministrul Sănătății.

Liliana Curea

Un raport dat de Ministerul Sănătății arată că, în perioada iulie–septembrie 2025, adică în doar 3 luni, numărul concediilor medicale acordate a scăzut cu peste 200.000 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Este vorba de o scădere de 28%, iar ministrul Alexandru Rogobete spune că a scăzut numărul concediilor acordate fără fundament medical.

Măsurile din vară reduc concediile fără fundament medical

Măsurile legislative luate în vară, dar și controalele făcute de minister și de cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate în cabinetele în care erau acordate foarte multe concedii medicale au dus la această scădere. Din vară, statul plătește mult mai puțin pentru concediile medicale acordate pe codul de boală obișnuită.

Iar aici intră foarte multe afecțiuni, printre care cele ale coloanei vertebrale, afecțiuni din sfera ORL sau răcelile ori unele afecțiuni digestive.

Pe de altă parte, există suspiciunea că, anul trecut, în doar două luni, au fost acordate peste un milion de concedii medicale, iar acum acestea sunt verificate.

