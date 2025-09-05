Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical

Stiri Justitie
05-09-2025 | 07:34
doctorita arestata

Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii de la Tribunalul Timiş.

 

autor
Daniel Preda,  Valentin Baciu

A fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultaţii sau concedii medicale ilegale.

Femeia de 55 de ani - medic pneumolog - a fost monitorizată din aprilie anul trecut, până în prezent, timp în care - spun anchetatorii - ar fi primit mită de 32 de ori.

Polițiștii i-au percheziționat cabinetul privat, pe cel de la spital, dar și locuința.

Suspecta ar fi primit de la 50 de lei până la 800 de euro. Dar şi cadouri, pentru consultaţii ori ca să elibereze concedii medicale pentru oameni care nu erau de fapt bolnavi.

Citește și
cristian rizea
Fostul deputat PSD Cristian Rizea, eliberat condiționat. A făcut doi ani de închisoare pentru 300.000 de euro șpagă
Doctoriță din Timiș, reținută pentru că ar fi dat concedii medicale false. Sumele pe care le primea la schimb

Sursa: Pro TV

Etichete: timis, doctorita, arest la domiciliu, spagi,

Dată publicare: 05-09-2025 07:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe
Stiri actuale
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind suspectat de luare de mită. De asemenea, mai mulţi angajaţi ai instituţiei au fost audiaţi.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, eliberat condiționat. A făcut doi ani de închisoare pentru 300.000 de euro șpagă
Stiri Justitie
Fostul deputat PSD Cristian Rizea, eliberat condiționat. A făcut doi ani de închisoare pentru 300.000 de euro șpagă

Fostul deputat Cristian Rizea a fost eliberat condiționat din închisoare, în urma unei decizii pronunțate de Tribunalul Ilfov, care a admis contestația formulată împotriva deciziei inițiale a instanței de judecată.

Inspector antifraudă de la ANAF, prins cu șpagă de procurorii DNA. Pe cine ar fi protejat și pentru ce „tarife”
Stiri actuale
Inspector antifraudă de la ANAF, prins cu șpagă de procurorii DNA. Pe cine ar fi protejat și pentru ce „tarife”

Un inspector superior de la Direcția Generală Antifraudă a fost prins în flagrant de anchetatorii de la DNA, imediat după ce ar fi primit 3.000 euro șpagă pentru a-și convinge colegii să redeschidă o firmă de dezmembrări auto sancționată.

Proprietar de fast food din București, condamnat la 3 ani de închisoare după ce a cerut șpagă 500.000 de euro
Stiri actuale
Proprietar de fast food din București, condamnat la 3 ani de închisoare după ce a cerut șpagă 500.000 de euro

Proprietarul unui fast food din Capitală a fost condamnat de Tribunalul București la 3 ani de închisoare cu executare după ce în ianuarie a pretins peste o jumătate de milion euro șpagă de la partenera unui om de afaceri arestat pentru evaziune fiscală.

Licitație cu șpagă la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca. Doi constructori, trimiși în judecată de procurorii DNA
Stiri Justitie
Licitație cu șpagă la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca. Doi constructori, trimiși în judecată de procurorii DNA

Doi oameni de afaceri au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi încercat să mituiască o angajată de la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca, pentru a câștiga o licitație a unui contract în valoare de 23 de milioane de euro.

Recomandări
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, Guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

FT: SUA vor reduce fondurile unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. „Provoacă multă îngrijorare”
Stiri externe
FT: SUA vor reduce fondurile unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. „Provoacă multă îngrijorare”

SUA urmează să elimine treptat programele de asistență în materie de securitate destinate armatelor europene aflate la granița cu Rusia, pe măsură ce presează continentul să plătească mai mult din propria apărare.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Septembrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28