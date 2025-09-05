Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical

Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii de la Tribunalul Timiş.

A fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultaţii sau concedii medicale ilegale.

Femeia de 55 de ani - medic pneumolog - a fost monitorizată din aprilie anul trecut, până în prezent, timp în care - spun anchetatorii - ar fi primit mită de 32 de ori.

Polițiștii i-au percheziționat cabinetul privat, pe cel de la spital, dar și locuința.

Suspecta ar fi primit de la 50 de lei până la 800 de euro. Dar şi cadouri, pentru consultaţii ori ca să elibereze concedii medicale pentru oameni care nu erau de fapt bolnavi.

