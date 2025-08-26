O profesoară din Germania a stat 16 ani în concediu medical și a încasat salariu. „Nu am mai întâlnit un astfel de caz”

26-08-2025 | 17:30
scoala
Shutterstock

O profesoară din Renania de Nord-Westfalia (Germania) a ajuns în centrul unui scandal după ce, potrivit publicației Bild, a încasat lunar între 5.051 și 6.174 de euro, deși nu a mai desfășurat activitate didactică din 2009.

Mihaela Ivăncică

Situația a trecut neobservată în administrație ani întregi. Acum, autoritățile anchetează un nou aspect al cazului.

Totul a început în 2003, când profesoara, originară din Duisburg, a început să predea la Berufskolleg Wesel. Din august 2009 însă, din cauza unor probleme de sănătate mintală, a intrat în concediu medical prelungit, prezentând periodic certificate medicale. Până în 2015, când a fost numit un nou director, angajata fusese complet „uitată” de școală.

„N-am auzit niciodată de această profesoară”, a declarat directorul pentru Bild.

Abia în primăvara anului 2024 cazul a ajuns la inspectoratul școlar, care a dispus o expertiză medicală. Profesoara a contestat raportul în instanță, dar atât Tribunalul Administrativ, cât și Curtea Administrativă Superioară din Renania de Nord-Westfalia i-au respins apelurile.

Reacția autorităților

Ministrul Educației al landului, Dorothee Feller, s-a declarat surprinsă de situație: „Am multe întrebări, pentru că nu am mai întâlnit un astfel de caz”, a afirmat ea pentru postul WDR. Guvernul districtului Düsseldorf investighează în continuare, însă nu poate oferi detalii din cauza procedurilor judiciare în curs.

Mai mult, Bild a descoperit că pe internet există referințe la o terapeută naturistă cu același nume, datând încă din 2009. Profesoara și-a trecut pe o rețea socială cursuri de perfecționare în naturopatie. Autoritățile verifică acum dacă ar fi primit în mod ilegal dubluri de plată.

Procurorii bucureșteni blochează majoritatea dosarelor, prin suspendarea activității. A început protestul

Sursa: News.ro

