„Suntem decişi, dacă vom avea viscol, să acţionăm preventiv, nicidecum să lăsăm să se producă blocaje, pentru că este foarte greu să scoţi maşinile de pe autostradă. Vom fi nevoiţi să restricţionăm bucăţi de tronsoane, astfel încât să nu rămână blocate autoturisme”, a declarat prefectul.

Potrivit Lilianei Sbîrnea, diferenţa faţă de iernile trecute este că anul acesta autorităţile judeţene au în administrare toată zona autostrăzii A7.

„Singura diferenţă este că în acest an vom avea în administrare toată zona de autostradă”, a spus prefectul. Ea a precizat că pe A7 sunt deja probleme, în special atunci când au loc accidente.

Prefectul a mai anunţat că săptămâna trecută, prin ordin al prefectului, au fost constituite echipe care au verificat în tot judeţul bazele de deszăpezire, utilajele şi stocurile de material antiderapant. Rapoartele sunt încă în curs de centralizare.

„În proporţie de peste 80%, bazele sunt pregătite, utilajele sunt în bază. Eu zic că o să trecem iarna mai uşor, având experienţa anilor precedenţi”, a declarat Liliana Sbîrnea.