Sărăcie pe datorie. Pe final de an, „Moș Nazare” nu aduce cadouri, ci mai plătește din obligațiile de la Sănătate

Guvernul a aprobat joi transferul a peste 2 miliarde de lei din bugetul de stat pentru plata unor datorii acumulate în sistemul de sănătate şi la Ministerul Afacerilor Externe.

Sunt bani destinaţi decontării medicamentelor, serviciilor medicale, concediilor medicale şi obligaţiilor internaţionale ale României.

Guvernul a adoptat joi, 18 decembrie, hotărâri prin care Ministerul Finanțelor va transfera peste 2 miliarde de lei pentru plata unor datorii restante ale Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi ale Ministerul Afacerilor Externe.

Cea mai mare parte a sumei, aproape 2 miliarde de lei, va ajunge la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Din acest total, 964 de milioane de lei sunt alocaţi pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, precum şi pentru plata serviciilor medicale furnizate în spitale, scadente în luna decembrie. Totodată, un miliard de lei va fi direcţionat către decontarea concediilor medicale, se arată într-un comunicat al Finanțelor.

Prin această alocare, operatorii economici care au achitat din fonduri proprii concediile medicale ale angajaţilor vor primi sumele aferente, măsură care urmăreşte deblocarea unor întârzieri cronice şi restabilirea fluxurilor financiare din sistem.

„Prin economiile realizate şi printr-o gestionare mai riguroasă a cheltuielilor publice, Guvernul reuşeşte să intervină în domenii prioritare, pentru stingerea unor datorii acumulate. Alocarea suplimentară către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate permite nu doar decontarea medicamentelor şi a serviciilor medicale furnizate pacienţilor, ci şi achitarea restanţelor privind concediile medicale. Astfel, companiile care au suportat din fonduri proprii plata acestor drepturi vor primi rambursările cuvenite, ceea ce contribuie la corectarea unor blocaje financiare, la susţinerea mediului economic şi la restabilirea unui circuit sănătos al plăţilor în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Sumele alocate către MAI

În paralel, către Ministerul Afacerilor Externe vor fi redistribuite 46 de milioane de lei. Din această sumă, 26 de milioane de lei sunt destinate stingerii datoriilor rezultate din neplata cotizaţiilor de afiliere ale României la organizaţii internaţionale, obligaţii restante care au generat penalităţi şi presiuni bugetare suplimentare.

Potrivit Guvernului, aceste măsuri sunt posibile ca urmare a evoluţiei favorabile a situaţiei fiscal-bugetare din ultimele şase luni. Executivul invocă o mai bună coordonare a programării fondurilor bugetare şi europene, adaptarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) la realităţile implementării, precum şi măsurile de disciplină bugetară şi de creştere a veniturilor.

Relocările de fonduri nu afectează deficitul bugetar, autorităţile precizând că acestea se realizează în limitele programării aprobate şi cu respectarea ţintei de deficit de 8,4% din PIB.

