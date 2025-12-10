Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Astfel, Înalta Curte a anulat mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea a lui Lucian Duță și a menținut dispoziția de confiscare.

Minuta ședinței:

”Complet de judecată: Completul nr. 1 AP

Numărul documentului de soluționare: 873/2025

Data documentului de soluționare: 10.12.2025

Tipul documentului de soluționare: Hotărâre

Soluție: Recurs în casaţie – Admis

Detalii soluţie: Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018(171/2021). Casează în parte hotărârea atacată, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudecând, în aceste limite: În baza art.448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal și art.5 alin.1 din noul Cod penal.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, modificată prin decizia penală sus-menţionată, în ceea ce îl privește pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian.

Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menționate.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 decembrie 2025.”

Lucian Duță a fost acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro

În luna septembrie a acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Astfel, el a fost eliberat din penitenciar până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac, recursul în casație.

Fostul șef al CNAS a fost în închisoare din iulie 2022 - când a fost condamnat definitiv pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro - până în septembrie 2025.

Acuzațiile DNA

Lucian Duță a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010-2012, în calitate de președinte al CNAS, a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract semnat și a primit suma totală de 6.300.000 de euro.

Din această sumă, 5.500.000 euro au fost primite prin transferuri bancare, iar 800.000 euro în numerar. Sumele au fost remise fie în numerar în mai multe tranșe, fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile cu conturi bancare deschise în Elveția.

Contractele vizate de corupție

DNA susținea că mita a fost primită în legătură cu încheierea și derularea unui act adițional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea și operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, Duță ar fi primit bani în legătură cu încheierea și derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluției informatice de implementare a Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate și interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

