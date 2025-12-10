Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Stiri Justitie
10-12-2025 | 14:51
lucian duta
Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

autor
Cristian Matei

Astfel, Înalta Curte a anulat mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea a lui Lucian Duță și a menținut dispoziția de confiscare.

Minuta ședinței:

”Complet de judecată: Completul nr. 1 AP
Numărul documentului de soluționare: 873/2025
Data documentului de soluționare: 10.12.2025
Tipul documentului de soluționare: Hotărâre
Soluție: Recurs în casaţie – Admis

Detalii soluţie: Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018(171/2021). Casează în parte hotărârea atacată, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudecând, în aceste limite: În baza art.448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal și art.5 alin.1 din noul Cod penal.

Citește și
lia savonea, iccj
Concluziile ÎCCJ după consultările boicotate de ONG-uri: „Justiția și societatea civilă nu sunt lumi paralele”

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, modificată prin decizia penală sus-menţionată, în ceea ce îl privește pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian.

Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menționate.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 decembrie 2025.

Lucian Duță a fost acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro

În luna septembrie a acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus suspendarea executării pedepsei de 6 ani închisoare primită de Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Astfel, el a fost eliberat din penitenciar până la judecarea pe fond a unei căi extraordinare de atac, recursul în casație.

Fostul șef al CNAS a fost în închisoare din iulie 2022 - când a fost condamnat definitiv pentru primirea unei mite de 6,3 milioane euro - până în septembrie 2025.

Acuzațiile DNA

Lucian Duță a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010-2012, în calitate de președinte al CNAS, a pretins de la reprezentanții a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract semnat și a primit suma totală de 6.300.000 de euro.

Din această sumă, 5.500.000 euro au fost primite prin transferuri bancare, iar 800.000 euro în numerar. Sumele au fost remise fie în numerar în mai multe tranșe, fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile cu conturi bancare deschise în Elveția.

Contractele vizate de corupție

DNA susținea că mita a fost primită în legătură cu încheierea și derularea unui act adițional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea și operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, Duță ar fi primit bani în legătură cu încheierea și derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluției informatice de implementare a Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate și interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, iccj, prescriere, lucian duta,

Dată publicare: 10-12-2025 14:27

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Concluziile ÎCCJ după consultările boicotate de ONG-uri: „Justiția și societatea civilă nu sunt lumi paralele”
Stiri Justitie
Concluziile ÎCCJ după consultările boicotate de ONG-uri: „Justiția și societatea civilă nu sunt lumi paralele”

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat, marți, 9 decembrie 2025, conferința „Justiția și societatea civilă în dialog”. Câteva zeci de ONG-uri și-au anunțat intenția de a boicota întâlnirea.

Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Lista completă a acuzațiilor
Stiri Justitie
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Lista completă a acuzațiilor

Procesul fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru că ar fi promovat public, persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, poate să înceapă.

Doi bătrâni din Capitală, păcăliți cu drame inventate de o femeie din Ilfov. Suma pe care a reușit să o obțină de la ei
Stiri Justitie
Doi bătrâni din Capitală, păcăliți cu drame inventate de o femeie din Ilfov. Suma pe care a reușit să o obțină de la ei

O femeie din Ilfov bănuită de înșelăciune a obținut peste 3.000 de euro în câteva luni de la doi bătrâni.  

Recomandări
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Premierul Ilie Bolojan anunță că, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, Guvernul a reușit să reechilibreze colaborarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.

USR vrea ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații: ”Inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare”
Stiri Politice
USR vrea ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații: ”Inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare”

USR îl cheamă în Parlament, la ”Ora Guvernului”, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției (PSD), pentru a da explicații cu privire la modul în care ”inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere.”  

Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

Top citite
1 nicusor dan emmanuel macron
Administrația Prezidențială
Stiri externe
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, avem de învățat
2 putin zelenski
Getty
Stiri externe
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”
3 pisica salbatica
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj/Facebook
Stiri actuale
Animalul sălbatic găsit în curtea unui localnic din Tismana. Jandarmii l-au scos în cușcă. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28