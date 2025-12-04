Starea de sănătate a lui Donald Trump ridică semne de întrebare după ce a fost surprins ațipind la o ședință de Guvern. FOTO

Stiri externe
04-12-2025 | 21:56
Donald Trump
AFP

Preşedintele american Donald Trumpîl ironizează frecvent pe predecesorul său, numindu-l „Joe adormitul”, însă republicanul de 79 de ani a părut el însuși să lupte cu somnul în ultima ședință de Guvern din acest an, potrivit AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Cel mai bătrân preşedinte la depunerea jurământului din istoria Statelor Unite, Donald Trump a închis ochii de mai multe ori, timp de secunde lungi, în cursul acestei reuniuni a Guvernului, marţi, deschisă presei, relatează AFP.

Incidentul - amplu comentat - alimentează întrebările despre sănătatea cvasi-octogenarului, care se află în dezbaterea publicului, după ce le-a respins el însuşi cu puţin mai înainte, iar apoi a făcut-o şi Casa Albă.

”Preşedintele Trump asculta cu atenţie şi a condus această şedinţă de cabinet maraton în toate cele trei ore”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Executivului, Karoline Leavitt, într-un comunicat transmis miercuri AFP.

Steve Witkoff, Jared Kushner
Ce fac emisarii lui Trump la două zile după ce negocierile eșuate cu Putin, la Moscova
La începutul reuniunii, Donald Trump a ironizat el însuşi ideea că rămâne fără energie.

”Voi găsiţi mereu ceva nou, de genul «este sănătos? Biden era grozav, dar Trump este sănătos?»”, le-a spus el jurnaliştilor prezenţi, pe care i-a catalogat drept ”ţicniţi”.

”O să vă spun atunci când nu e în regulă ceva”, a dat el asigurări după aceea.

”Într-o zi li se va întâmpla tuturor, dar pentru moment cred că sunt mai vioi ca acum 25 de ani”, a spus el.

Câteva minute mai tâziu, preşedintele a fost văzut cu pleoapele grele, redeschizînd ochii între două complimente care-i erau adresate de către secretarii săi, iar apoi închizându-i la loc.

Episod similar în Biroul Oval luna trecută

Luna trecută, în timpul unui eveniment de asemenea deschis presei, în Biroul Oval, la Casa Albă, Donald Trump a părut pe cale să aţipească, cufundat adânc în fotoliul său.

Atenţia acordată sănătăţii miliardarului republican - care urmează să împlinească 80 de ani în iunie - a crescut continuu de la sfârşitul lui noiembrie, după ce The New York Times (NYT) a publicat un articol care arăta o reducere puternică a evenimentelor publice, deplasărilor în ţară şi orelor de muncă ale preşedintelui american, în comparaţie cu primele zece luni ale primului său mandat, în 2017.

Donald Trump a atacat un ”articol părtinitor”, iar purtătoarea sa de cuvânt a agitat, într-o conferinţă de presă, săptămâna aceasta, articole ale NYT care au minimalizat, în opinia sa, problemele de sănătate ale lui Joe Biden în timpul mandatului democratului.

Furia de la Casa Albă este alimentată de ceea ce aceasta denunţă drept o voinţă generalizată a presei de a înăbuşi orice punere la îndoială a capacităţilor fizice şi cognitive ale preşedintelui democrat, care a plecat din post la vârsta de 82 de ani.

Republicanul, care s-a întors la putere după o campanie marcată de mitinguri la care agita mulţimea ore în şir, adoră să se folosească de comparaţia cu rivalul său, care a renunţat să candideze în vederea unei realegeri, în urma unei performanţe dezastruoase la o dezbatere şi unor presiuni interne.

Sănătatea preşedintelui primei puteri mondiale este mereu un subiect de primă importanţă, iar în prezent este rândul lui Donald Trump să fie subiectul acestor dfiscuţii.

Ironii în talk-show-urile americane după imaginile cu Trump

Animatori de talk-show-uri televizate americane nu au ratat ocazia să-l ironizeze maţri seara.

Jimmy Kimmel, unul dintre cei mai vechi critici ai săi, a arătat imagini cu preşedintele cu ochii închişi în timpul şedinţei de Guvern.

”Să ne amintim cât de adormit este Joe, vrei?”, a lansat pe un ton ironic animatorul de la ABC News.

Încercările lui Donald Trump şi ale Casei Albe de a respinge complet ideea unui declin al formei în care se află preşedintele nu sunt ajutate deloc de critici recurente cu privire la o lipsă de transparenţă cu privire la sănătatea sa.

După întrebări persistente despre motivul pentru care a făcut un RMN la spital, în octombrie, medicul său oficial a comunicat într-un final, săptămâna aceasta, că examenul era ”preventiv” şi că a demonstrat o sănătate cardiovasculară ”excelentă” a preşedintelui.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump,

Dată publicare: 04-12-2025 21:56

