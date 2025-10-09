Șapte suspecți au fost duși la audieri în cazul grupării care falsifica acte oficiale. Percheziţii în 9 judeţe şi în Capitală

Zeci de oameni și-au procurat ilegal permise de conducere, cărți de muncă și diplome de studii de la o rețea specializată în falsificarea actelor.

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la combaterea crimei organizate, au făcut joi zeci de percheziții și i-au dus pe suspecți la audieri. Condusă de la Brașov, afacerea avea ramificații în Bacău, Cluj, Constanța și București.

46 de percheziții au avut loc joi dimineață în nouă județe și în Capitală. Șapte suspecți au fost duși la audieri.

Sute de polițiști au fost implicați în acțiune. Ancheta este coordonată de DIICOT Covasna, județ unde ar fi fost fabricate documentele false.

Nicoleta Tolvaj, purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna: „Mai multe persoane ar fi constituit o grupare infracțională in scopul obținerii unor importante sume de bani prin emiterea in fals a unor documente precum cărți de identitate, permise de conducere, documente de studii.”

Cercetările făcute până în acest moment au dus la zeci de clienți care ar fi beneficiat de serviciile grupării. Este posibil ca, în urma investigațiilor, numărul lor să crească.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șeful rețelei controla întreaga activitate de aici, de la Brașov. Racola clienți, direct sau prin intermediari, stabilea prețurile, lansa comenzile și încasa banii. Trei indivizi realizau, contra-cost, falsurile, folosind echipamente și programe informatice specializate.”

Cei folosiți pe post de agenți de vânzări primeau un procent din sumele încasate, iar unii dintre ei - care aveau nevoie de acte false - le-au obținut la un preț redus, in schimbul recrutării de noi clienți. Deocamdată, anchetatorii nu au făcut publică o estimare a câștigurilor retelei.

