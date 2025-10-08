Cinci persoane au fost reținute și 11 au fost duse la audieri după un scandal izbucnit pe o stradă din județul Bacău

Cinci persoane au fost reținute după un scandal petrecut pe o stradă din Onești, județul Bacău. Polițiștii au făcut mai multe percheziții și au dus la audieri unsprezece indivizi.

Un număr de 100 de persoane au fost legitimate și un câine a căutat droguri în șaizeci de mașini.

Trei dintre indivizii reținuți sunt cercetați pentru tâlhărie, iar ceilalți doi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Suspecții vor fi prezentați miercuri instanței cu propunere de arestare preventivă.

