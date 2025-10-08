Cinci persoane au fost reținute și 11 au fost duse la audieri după un scandal izbucnit pe o stradă din județul Bacău

Stiri actuale
08-10-2025 | 09:27
×
Codul embed a fost copiat

Cinci persoane au fost reținute după un scandal petrecut pe o stradă din Onești, județul Bacău. Polițiștii au făcut mai multe percheziții și au dus la audieri unsprezece indivizi.

autor
Daniel Moldovan

Un număr de 100 de persoane au fost legitimate și un câine a căutat droguri în șaizeci de mașini.

Trei dintre indivizii reținuți sunt cercetați pentru tâlhărie, iar ceilalți doi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Suspecții vor fi prezentați miercuri instanței cu propunere de arestare preventivă.

Un leu de mare cu un inel de plastic în jurul gâtului a fost salvat. Animalul are șanse să se recupereze în larg

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, scandal, perchezitii, audieri, onesti,

Dată publicare: 08-10-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Citește și...
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO
Stiri actuale
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO

A fost scandal sâmbătă-noapte în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. 4 tineri, printre care și o femeie, au fost bătuți de 3 agenți de pază, iar scena a fost filmată de un martor. 

Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie
Stiri actuale
Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie

Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.

Un bărbat a fost înjunghiat cu propria armă într-un mall din București, după un scandal cu soțul fostei sale partenere
Stiri Socante
Un bărbat a fost înjunghiat cu propria armă într-un mall din București, după un scandal cu soțul fostei sale partenere

Scene violente s-au petrecut marți seară, într-un centru comercial din Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 36 de ani a fost înjunghiat cu propria armă, în urma unui conflict cu soțul fostei sale partenere.

Recomandări
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată
Stiri Politice
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Stiri actuale
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Octombrie 2025

47:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28