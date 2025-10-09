Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

09-10-2025 | 10:42
IGPR anunţă că joi dimineaţă au loc 46 de percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti, vizând o grupare care falsifica, contra cost, permise de conducere, acte de identitate, diplome şi alte documente oficiale.

Claudia Alionescu,  Ovidiu Oanță

Şapte persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

„Astăzi, 9 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals informatic”, informează IGPR.

Cum acționa gruparea de criminalitate organizată

Conform anchetatorilor, în judeţele Braşov şi Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracţional un brașovean care s-a specializat în falsificare de acte de identitate și permise de conducere, diplome universitare și adeverințe de studii, dar și falsificarea de cărți de muncă și adeverințe de vechime în muncă, afacere care le-ar fi adus sume considerabile de bani. 

Tot el ar fi stabilit preţul pentru fiecare solicitare şi ar fi transmis comenzile către ceilalţi membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente şi programe informatice specializate. De altfel, spun surse apropiate de anchetă, pentru aceste documente falsificate plata era de la câteva sute de euro până la câteva mii, în funcție de pachetul de documente solicitat.

Pe baza probelor administrate, a reieşit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracţională şi, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii, care ar fi identificat clienţi, ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar, dacă ar fi devenit şi beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la preţul solicitat iniţial în schimbul atragerii de noi clienţi.

Audieri maraton

Sunt puse în executare șapte mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Cluj, Bacău şi Constanţa, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Dâmboviţa, Harghita, Sibiu şi Vrancea, inspectoratelor de poliţie judeţene Covasna şi Braşov şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-10-2025 09:45

