Evaziune fiscală de peste 25 de milioane de lei. Un bărbat din Ilfov ar fi vândut peste 500 de maşini second-hand

Poliţiştii şi procurorii cercetează un bărbat de 46 de ani din Bragadiru, judeţul Ilfov, pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar joi au făcut percheziţii în cadrul dosarului penal.

Persoana este acuzată că, între 2017 şi 2018, ar fi vândut în România peste 500 de maşini second-hand din achiziţii intracomunitare, producând un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei.

”Astăzi, 9 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Administrator acuzat de ascunderea veniturilor

Este vizat un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Bragadiru, administrator în fapt al unei societăţi comerciale, cu obiect de activitate "comerţ cu autoturime şi autovehicule uşoare", care ”ar fi omis să evidenţieze în contabilitate venituri obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand pe teritoriul naţional”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a transmis că procurorul de caz a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

”În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 25.07.2017-25.10.2018, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a omis să evidenţieze în cuprinsul a 6 declaraţii fiscale obligatorii de impunere tip D300 a veniturilor în cuantum de 23.734.684,13 lei obţinute în urma comercializării a 514 autoturisme second-hand pe teritoriul României ce provin din achiziţii intracomunitare, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.440.623,67 lei reprezentând TVA de plată, la care se adaugă obligaţia fiscală accesorie 20.964.481 lei calculată până la data de 10.04.2025”, au precizat procurorii.

Faţă de inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 09.10.2025 au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei totale de 25.405.104,67 lei.

