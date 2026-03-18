„S-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi”. Cum a murit o tânără gravidă, lovită de o mașină în Cluj-Napoca

Accident teribil în centrul orașului Cluj. O femeie de 30 de ani însărcinată a murit strivită de o mașină pe trotuar. 

Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul a fost proiectat în direcția victimei, care nu a mai apucat să se ferească. 

Martorii au încercat să îi acorde femeii întinse pe caldarâm primul ajutor, în timp ce sunau disperați la ambulanță.

Victima mergea pe trotuar, când, la câțiva metri distanță, șoferul unei mașini care circula pe banda a treia a vrut să schimbe brusc banda. Nu s-ar fi asigurat și a acroșat autoturismul unei șoferițe care se afla pe banda a doua, pe care l-a proiectat în afara șoselei, pe trotuar, exact unde se afla pietonul.

Lovitura a fost atât de puternică, încât femeia a fost prinsă între mașină și peretele clădirii.

Martor: „Am văzut fix cum a ricoșat mașina și a intrat în perete. Am văzut cum doamna respectivă s-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi și atât a fost tot. Au venit una pe lângă alta și cred că a tras, a vrut să intre pe cealaltă bandă.”

Tânăra de 30 de ani a fost transportată în stare foarte gravă la spital, unde, din păcate, s-a stins. Era însărcinată în primul trimestru.

RUDĂ A ȘOFERULUI IMPLICAT ÎN ACCIDENT: „A fost vărul meu la Cluj să aducă la spital ceva analize și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a intrat în coliziune cu cealaltă participantă la trafic. Ne pare rău, îi pare și lui foarte rău de ce s-a întâmplat."

Pe trotuar, lângă victimă, se mai aflau două femei care au reușit să se ferească la timp.

ANDREI POTRA, EXPERT ÎN CONDUCERE DEFENSIVĂ: „Când un vehicul te lovește dintr-o parte și schimbă traiectoria, este un moment care te surprinde total, te scoate de pe drumul tău, și doar o frânare simplă nu este suficientă. O clădire în față, oameni, trafic stânga-dreapta, a fost un moment în care nu prea aveai unde să alegi, oriunde alegeai era un impact."

Șoferul de 36 de ani și șoferița de 30 au fost audiați și testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au arătat că niciunul dintre ei nu consumase alcool. Cercetările se fac într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

O femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără 86.000 de lei (echivalentul a 16.888 euro), banii fiindu-i retraşi din conturi după ce a oferit, fără să ştie, acces infractorilor cibernetici. 

Marți a fost o zi a descoperirilor, în județul Neamț. Doi bărbați au scos la lumină, cu ajutorul detectoarelor de metale, adevărate comori.

15 transplanturi au fost realizate, în mai puțin de 48 de ore, de echipe medicale din mai multe orașe din țară. Organele și țesuturile au fost prelevate de la trei pacienți aflați în moarte cerebrală, la spitalul din Oradea.

Tensiunile sunt tot mai mari la dezbaterile pentru buget din comisiile parlamentare. Cei de la PSD au trecut în comisiile de muncă amendamentul privind ajutoarele pentru persoane vulnerabile cu sprijinul UDMR și AUR.

După amenințările la adresa României venite de la Teheran, autoritățile de la București dau asigurări că nu există motive de îngrijorare. 

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 ajunge miercuri în plenul reunit al Parlamentului, după dezbaterile din comisiile de specialitate şi în cele de buget-finanţe.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

