„S-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi”. Cum a murit o tânără gravidă, lovită de o mașină în Cluj-Napoca

Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul a fost proiectat în direcția victimei, care nu a mai apucat să se ferească.
Martorii au încercat să îi acorde femeii întinse pe caldarâm primul ajutor, în timp ce sunau disperați la ambulanță.
Victima mergea pe trotuar, când, la câțiva metri distanță, șoferul unei mașini care circula pe banda a treia a vrut să schimbe brusc banda. Nu s-ar fi asigurat și a acroșat autoturismul unei șoferițe care se afla pe banda a doua, pe care l-a proiectat în afara șoselei, pe trotuar, exact unde se afla pietonul.
Lovitura a fost atât de puternică, încât femeia a fost prinsă între mașină și peretele clădirii.
Martor: „Am văzut fix cum a ricoșat mașina și a intrat în perete. Am văzut cum doamna respectivă s-a întors cu fața la perete și și-a pus mâna la ochi și atât a fost tot. Au venit una pe lângă alta și cred că a tras, a vrut să intre pe cealaltă bandă.”
Tânăra de 30 de ani a fost transportată în stare foarte gravă la spital, unde, din păcate, s-a stins. Era însărcinată în primul trimestru.
RUDĂ A ȘOFERULUI IMPLICAT ÎN ACCIDENT: „A fost vărul meu la Cluj să aducă la spital ceva analize și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a intrat în coliziune cu cealaltă participantă la trafic. Ne pare rău, îi pare și lui foarte rău de ce s-a întâmplat."
Pe trotuar, lângă victimă, se mai aflau două femei care au reușit să se ferească la timp.
ANDREI POTRA, EXPERT ÎN CONDUCERE DEFENSIVĂ: „Când un vehicul te lovește dintr-o parte și schimbă traiectoria, este un moment care te surprinde total, te scoate de pe drumul tău, și doar o frânare simplă nu este suficientă. O clădire în față, oameni, trafic stânga-dreapta, a fost un moment în care nu prea aveai unde să alegi, oriunde alegeai era un impact."
Șoferul de 36 de ani și șoferița de 30 au fost audiați și testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au arătat că niciunul dintre ei nu consumase alcool. Cercetările se fac într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.